Путин и Токаев приняли заявление о семи основах дружбы Москвы и Астаны

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли совместное заявление о семи основах дружбы российского и казахстанского народов, сообщает РБК.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков накануне рассказал, что представляют собой эти основы:

  • «общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства»;
  • «общие усилия по развитию евразийской интеграции, формированию в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога»;
  • общая граница;
  • экономическое партнерство;
  • «языковое и культурное многообразие как общее достояние, традиционные ценности и цивилизационная близость»;
  • образовательные обмены и сотрудничество в области спорта;
  • «совместный взгляд в будущее».

Ранее в ходе переговоров президент Казахстана подчеркивал важность этого заявления. «Хотел бы отметить значение, большое значение принимаемого сегодня совместного заявления о семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Этот документ отражает дух наших взаимоотношений и закрепляет общую приверженность их углублению на прочной и долгосрочной, что очень важно, основе», — подчеркнул Токаев.

Путин подчеркнул на переговорах, что отношения России и Казахстана вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, и добавил, что стороны подготовили большой пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов.

Государственный визит Путина в Казахстан начался 27 мая и завершится 29-го. Он приурочен к саммиту Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 28 мая пройдут официальные мероприятия с участием российской делегации и предусмотренные государственным визитом церемонии, а во второй половине дня — форум ЕАЭС с участием глав государств.

