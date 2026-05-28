Путин и Токаев приняли заявление о семи основах дружбы Москвы и Астаны
Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли совместное заявление о семи основах дружбы российского и казахстанского народов, сообщает РБК.
Помощник главы российского государства Юрий Ушаков накануне рассказал, что представляют собой эти основы:
- «общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства»;
- «общие усилия по развитию евразийской интеграции, формированию в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога»;
- общая граница;
- экономическое партнерство;
- «языковое и культурное многообразие как общее достояние, традиционные ценности и цивилизационная близость»;
- образовательные обмены и сотрудничество в области спорта;
- «совместный взгляд в будущее».
Ранее в ходе переговоров президент Казахстана подчеркивал важность этого заявления. «Хотел бы отметить значение, большое значение принимаемого сегодня совместного заявления о семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Этот документ отражает дух наших взаимоотношений и закрепляет общую приверженность их углублению на прочной и долгосрочной, что очень важно, основе», — подчеркнул Токаев.
Путин подчеркнул на переговорах, что отношения России и Казахстана вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, и добавил, что стороны подготовили большой пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов.
Государственный визит Путина в Казахстан начался 27 мая и завершится 29-го. Он приурочен к саммиту Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 28 мая пройдут официальные мероприятия с участием российской делегации и предусмотренные государственным визитом церемонии, а во второй половине дня — форум ЕАЭС с участием глав государств.
