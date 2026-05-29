Румыния закрыла генконсульство России в Констанце после инцидента с БПЛА

15:38 29.05.2026

Президент Румынии Никушор Дан после заседания высшего совета национальной обороны заявил, что генконсульство России в Констанце будет закрыто, а российский генконсул Андрей Косилин объявлен персоной нон грата. Вскоре российский дипломат должен будет покинуть страну, пишет «Коммерсант».

«Ответные меры в связи с объявлением российского генконсула персоной нон-грата и закрытием генконсульства не заставят себя ждать», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ночью 29 мая в многоэтажный жилой дом в румынском городе Галац неподалеку от границы с Украиной попал беспилотник. В доме начался пожар. Всего эвакуировали 70 человек. Двоих госпитализировали с незначительными травмами. Еще два человека получили медицинскую помощь на месте. Ответственность за инцидент власти Румынии возложили на Россию.

Параллельно власти Румынии проинформировали о произошедшем союзников и генсекретаря НАТО Марка Рютте. В альянсе сообщили, что будет созвано экстренное заседание. Премьер-министр Румынии Илие Боложан анонсировал подписание договора о предоставлении стране средств противодействия дронам по европейской программе SAFE до конца дня. Само оборудование, по его словам, Румыния получит в ближайшие месяцы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину, который сейчас находится с визитом в Астане, известно об инциденте с беспилотником. Сейчас российская делегация, работающая в Астане, полностью сконцентрирована на двусторонних отношениях с Казахстаном, а также на тематике ЕАЭС, добавил Песков. «Случившееся там никоим образом не относится ни к той, ни к другой категории», — отметил он.