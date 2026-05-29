Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении

Президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии призвали Армению провести референдум по вопросу вхождения в ЕС, следует из их совместного заявления, принятого по итогам саммита ЕАЭС в Астане.

"Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза", — цитирует текст заявления РИА Новости.

В документе указано, что участники Евразийского межправсовета в декабре доложат о возможных последствиях приостановки для Армении членства в объединении.

Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров также отметили, что нужно предотвратить ущерб для союза, связанный с подготовкой Еревана к вступлению в ЕС.

ЕАЭС — экономический союз, созданный в рамках евразийской интеграции 1 января 2015 года на базе Таможенного союза РФ, Казахстана и Беларуси. Помимо этих стран в 2015 году в объединение вступили Армения и Кыргызстан.