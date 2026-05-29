В Румынии БПЛА врезался в жилой дом

Беспилотник врезался в жилой дом в городе Галац на востоке Румынии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Mediafax.

По его информации, при столкновении со зданием раздался взрыв, после чего в одной из квартир начался пожар, в результате которого пострадали два человека. Впоследствии возгорание удалось ликвидировать.

Отмечается, что из дома были эвакуированы около 70 жильцов.

Ранее агентство Reuters сообщало, что на северо-западе Румынии также был обнаружен другой беспилотник, который не нес в себе взрывной заряд.

