Румыния обвинила Россию в падении дрона на крышу дома

Врезавшийся в многоквартирный дом в румынском городе Галац беспилотник якобы был российским. Такое утверждение министр иностранных дел республики Оана Цойу сделала в соцсети X.

«Российский беспилотник с взрывчаткой, участвовавший в атаке на инфраструктуру на Украине, разбился в Галаце, вызвав пожар на крыше жилого дома», — цитирует ее Газета.RU.

По ее словам, два человека получили незначительные травмы, еще нескольким жильцам потребовалась помощь врачей. Людей из здания эвакуировали.

Перед попаданием в здание Военно-воздушные силы Румынии подняли в небо два самолета и вертолет, пилоты которых получили разрешение на уничтожение беспилотников. Является ли падение дрона на крышу следствием их действий — не уточняется.

Цойу назвала произошедшее эскалацией и объявила, что Румыния примет дипломатические ответные меры в отношении России из-за якобы нарушения своего воздушного пространства. Кроме того, Бухарест проинформировал членов НАТО и генерального секретаря альянса Марка Рютте о произошедшем и запросил ускорение процесса передачи Румынии средств противодействия беспилотникам.

О том, что на крышу дома упал именно российский дрон, заявили и в министерстве обороны Румынии. По утверждениям представителей ведомства, беспилотники собирались атаковать украинскую инфраструктуру «вблизи речной границы с Румынией», то есть в Одесской области.

МИД Румынии вызвал посла России Владимира Липаева.