США намерены любой ценой добиться выдачи Рауля Кастро для суда в Вашингтоне

Рауль Кастро

Исполняющий обязанности главы Министерства юстиции Тодд Бланш заверил, что Вашингтон приложит максимум усилий для физической доставки экс-руководителя Кубы Рауля Кастро на территорию Соединенных Штатов. Цель одна — предать его суду в рамках недавно выдвинутых обвинений.

В эфире телеканала Fox News Бланш подчеркнул, что обвинительное заключение, переданное лицам, находящимся вне американской юрисдикции, имеет реальную силу. «Это не просто стопка документов. Наша задача — обеспечить прибытие обвиняемого в страну законным путем, чтобы он предстал перед правосудием. Как правило, мы добиваемся этого через механизмы экстрадиции при взаимодействии с иностранными коллегами», — пояснил он.

Комментируя методы работы ведомства, и.о. генпрокурора сослался на недавний прецедент с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, назвав его случай «выходящим за рамки стандартных процедур». Бланш дал понять, что ведомство не гонится за медийным эффектом, а решает конкретные юридические задачи. «Нам действительно необходимо, чтобы Кастро находился здесь. Мы используем все доступные инструменты для его поимки и транспортировки в США», — заявил он.

Напомним, что в минувшую среду американский Минюст выдвинул официальные обвинения против 94-летнего Рауля Кастро и еще пяти фигурантов. Им вменяются в вину тяжкие преступления, включая убийства и преступный сговор с целью лишения жизни граждан Соединенных Штатов. Суть дела связана с трагической гибелью в 1996 году двух легкомоторных самолетов организации Hermanos al Rescate («Братья-спасатели»), основанной кубинскими эмигрантами для проведения гуманитарных миссий.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Лукашенко поблагодарил США за гумпомощь и сказал, что американцы — молодцы
freepik / Magnific.com"/>
Ритуальное обрезание: Русская медицина со знаком "халяль". Минздрав просит любить и жаловаться, Роскачество одобряет
Когда российские олигархи перестанут дистанцироваться от СВО
Коллаж © KM.RU
Россиянам готовят новую волну роста тарифов ЖКХ. Платежи вновь обгонят инфляцию
Избранное
Эпидемия «Легенды русского рока» (двойной винил)
Ермен Анти, 13 января, Harat’s Pub (Актюбинск)
«Приключения Электроников», 5 декабря, «Мумий Тролль Music Bar»
Альбина Джанабаева: «Женщина расцветает, когда любит!»
«Очевидно, что Крым никогда не проявлял желания перейти из состава России в состав Украины. Его не спрашивали ни в 1954, ни в 1991 году»
Валерий Сюткин научил настойчивее овладевать дамами
«На Западе прямо признают масштаб вопроса – цивилизационная война. Там объявляется, что если Россия победит, то это может означать начало конца западной цивилизации»
Момент ясности
Kruger «XXX» (3СD)
Опера-драма Алексея Рыбникова «Le prince André. Князь Андрей Болконский», «Градский Холл», 21 и 22 октября 2022 года
Почему убили генерала Сарварова?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie