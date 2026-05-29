США намерены любой ценой добиться выдачи Рауля Кастро для суда в Вашингтоне

Исполняющий обязанности главы Министерства юстиции Тодд Бланш заверил, что Вашингтон приложит максимум усилий для физической доставки экс-руководителя Кубы Рауля Кастро на территорию Соединенных Штатов. Цель одна — предать его суду в рамках недавно выдвинутых обвинений.

В эфире телеканала Fox News Бланш подчеркнул, что обвинительное заключение, переданное лицам, находящимся вне американской юрисдикции, имеет реальную силу. «Это не просто стопка документов. Наша задача — обеспечить прибытие обвиняемого в страну законным путем, чтобы он предстал перед правосудием. Как правило, мы добиваемся этого через механизмы экстрадиции при взаимодействии с иностранными коллегами», — пояснил он.

Комментируя методы работы ведомства, и.о. генпрокурора сослался на недавний прецедент с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, назвав его случай «выходящим за рамки стандартных процедур». Бланш дал понять, что ведомство не гонится за медийным эффектом, а решает конкретные юридические задачи. «Нам действительно необходимо, чтобы Кастро находился здесь. Мы используем все доступные инструменты для его поимки и транспортировки в США», — заявил он.

Напомним, что в минувшую среду американский Минюст выдвинул официальные обвинения против 94-летнего Рауля Кастро и еще пяти фигурантов. Им вменяются в вину тяжкие преступления, включая убийства и преступный сговор с целью лишения жизни граждан Соединенных Штатов. Суть дела связана с трагической гибелью в 1996 году двух легкомоторных самолетов организации Hermanos al Rescate («Братья-спасатели»), основанной кубинскими эмигрантами для проведения гуманитарных миссий.