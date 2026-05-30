Туск призвал всерьез отнестись к словам Медведева о конце «спокойного сна»

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал "всех в НАТО" всерьез отнестись к словам зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева об окончании "спокойного сна" для европейцев, пишет ТАСС.

"Вчера бывший президент России [Дмитрий] Медведев сказал, что спокойному сну граждан стран ЕС подошел конец. Каждый в НАТО должен, в конце концов, начать всерьез воспринимать эти факты и эти слова", - написал Туск в соцсети X.

Накануне Медведев написал в "Максе", что граждане стран Евросоюза как население воюющих государств не смогут спать спокойно, особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА для киевского режима. "Будьте бдительны и ни на что не удивляйтесь. Спокойный сон закончился. Но вы знаете, у кого спросить, почему!" - обратился он к гражданам Европы, прокомментировав падение беспилотника на жилой дом в Румынии.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в Астане на вопрос ТАСС, заявил, что в Румынии, скорее всего, имел место инцидент с украинским БПЛА. Он напомнил, что случаи падения дронов ВСУ на территории европейских стран уже бывали, и "в данном случае, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации". Путин подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки дрона, и только после такой экспертизы можно будет дать оценку того, что произошло.

