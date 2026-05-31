Лукашенко: Белоруссия никогда не будет атаковать Украину

© Официальный сайт президента Белоруссии president.gov.by

Белоруссия никогда не будет атаковать Украину. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Разговоры о такой возможности Лукашенко назвал «трепом». Он подчеркнул, что белорусских солдат на Украине не было и не будет и это знают как сам президент Украины Владимир Зеленский, так и военные, пишут «Ведомости».

По словам белорусского лидера, именно европейцы подтолкнули Зеленского к подобным заявлениям.

«Как это они борются за Украину, а Украина сама помалкивает? Ну, вот он и ляпает», – отметил президент.

Зеленский 15 мая заявил в Telegram, что Москва и Минск якобы обсуждают военные операции против Украины или страны НАТО, граничащей с Белоруссией.

21 мая Лукашенко выразил готовность провести переговоры с Зеленским, обсудить проблемы белорусско-украинских отношений и перспективы их урегулирования. При этом белорусская сторона допускает проведение такой встречи на территории Украины.

  1. 31.05.2026, 19:41
    Гость: Конечно же, не будет.

    А вот, когда украина атакует белоруссию, завопит во весь голос, помоги нам, старший брат, убивают!
    А стоит ли им, в таком случае, помогать?...

