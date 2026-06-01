КСИР заявил об ударе по базе США после атаки на иранский остров

08:02 1.06.2026

Корпус стражей исламской революции сообщил о нанесении удара по американской базе, с которой, как утверждает иранская сторона, была проведена атака на остров Сирик. Об этом передает агентство Mehr.

По версии КСИР, американские военные атаковали коммуникационную вышку на иранском острове, после чего воздушно-космические силы корпуса оперативно нанесли ответный удар по объекту США, который, по утверждению Тегерана, использовался для проведения операции.

Иранская сторона также предупредила Вашингтон о возможной более жесткой реакции в случае новых атак.

Обострение произошло спустя несколько дней после ударов США по иранским военным объектам. В Центральное командование ВС США заявляли, что американские силы поразили радар и пункты управления беспилотниками в ответ на действия Тегерана, включая уничтожение дрона MQ-1, выполнявшего полет над международными водами.

В КСИР, в свою очередь, настаивают, что беспилотник был сбит после входа в территориальные воды Ирана и представлял угрозу безопасности страны.

На фоне очередного витка напряженности продолжают появляться сообщения о возможных переговорах между Вашингтоном и Тегераном. По данным СМИ, стороны уже несколько недель обсуждают условия потенциального соглашения, однако ключевым камнем преткновения остается иранская ядерная программа. США добиваются вывоза из страны запасов высокообогащенного урана, тогда как Иран выступает против такого требования.