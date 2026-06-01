Макрон заявил о задержании шедшего из России танкера

Военно-морские силы Франции при поддержке Британии и других партнеров задержали в Атлантическом океане находящийся под санкциями танкер, шедший из России. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон написал в соцсети.

"Вчера утром ВМС Франции задержали очередной нефтяной танкер, шедший из России, на который распространяются международные санкции, - Tagor. Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке ряда партнеров, в том числе Великобритании, в строгом соответствии с морским правом", - цитирует его ТАСС.

По данным мониторингового ресурса VesselFinder, нефтяной танкер Tagor ходит под флагом Мадагаскара. Последний заход он совершил в порту Мурманска в начале мая, утверждается на сайте сервиса.

