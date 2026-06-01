Иран приостановил переговоры с США из-за Израиля

Тегеран приостановил переговоры с Вашингтоном из-за израильских ударов по Ливану, сообщило Tasnim.

"Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против преступлений сионистов", — цитирует сообщение агентства РИА Новости.

Журналисты напомнили, что соблюдение Тель-Авивом режима прекращения огня с Бейрутом было одним из условий перемирия между ИРИ и Штатами. По данным Tasnim, исламская республика также потребовала от Израиля прекратить агрессию не только в Ливане, но и в Газе.

Агентство добавило, что Тегеран готов полностью ограничить судоходство в Ормузском проливе, а его сторонники — начать действовать на остальных фронтах, в том числе в Баб-эль-Мандебском проливе.

В воскресенье премьер Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии расширить операцию против движения "Хезболла" на юге Ливана. Глава Минобороны страны Исраэль Кац пояснил, что военные хотят установить контроль в районе реки Летании и демилитаризировать эту зону.

Как рассказал РИА Новости ливанский источник, за сутки израильская авиация нанесла удары по 41 населенному пункту на юге и востоке страны. Всего с начала марта число жертв атак на Ливан превысило 3,4 тысячи.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Картаполов пояснил, что относится к «центрам принятия решений» в Киеве
Россия предупредила Армению о возможной приостановке соглашения по газу
freepik / Magnific.com"/>
Детский омбудсмен предложила снизить возраст трудоустройства детей
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
МИД РФ предупредил об ударах по центрам принятия решений на Украине
Избранное
«Тридцатипятилетняя эпоха национальных предательств, саморазрушения и самокастрации завершается»
НРАВ «Желтые стены» (интернет-сингл)
«Аргументация о необходимости вооружения судебных приставов звучит весьма странно»
Почему СССР пугает либералов?
Кирилл Комаров и Дмитрий Фомичев «Посмотри на басиста» (интернет-сингл)
Дельфин, 9 августа, Дизайн завод
«Чтобы выстоять и победить в цивилизационной войне с Западом, необходима полная мобилизация всех сфер жизни»
МосквитиН «Пропеллер» (интернет-сингл)
Кинопремьера «Доктор»: последний бой Сергея Пускепалиса за любовь и человечность
Марина Штода: «Красота и молодость идут изнутри!»
Действуй! «Если упал, вставай!» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie