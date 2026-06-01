Иран приостановил переговоры с США из-за Израиля

18:14 1.06.2026

Тегеран приостановил переговоры с Вашингтоном из-за израильских ударов по Ливану, сообщило Tasnim.

"Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против преступлений сионистов", — цитирует сообщение агентства РИА Новости.

Журналисты напомнили, что соблюдение Тель-Авивом режима прекращения огня с Бейрутом было одним из условий перемирия между ИРИ и Штатами. По данным Tasnim, исламская республика также потребовала от Израиля прекратить агрессию не только в Ливане, но и в Газе.

Агентство добавило, что Тегеран готов полностью ограничить судоходство в Ормузском проливе, а его сторонники — начать действовать на остальных фронтах, в том числе в Баб-эль-Мандебском проливе.

В воскресенье премьер Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии расширить операцию против движения "Хезболла" на юге Ливана. Глава Минобороны страны Исраэль Кац пояснил, что военные хотят установить контроль в районе реки Летании и демилитаризировать эту зону.

Как рассказал РИА Новости ливанский источник, за сутки израильская авиация нанесла удары по 41 населенному пункту на юге и востоке страны. Всего с начала марта число жертв атак на Ливан превысило 3,4 тысячи.