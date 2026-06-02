Финляндия конфисковала российские средства на €3,7 млн

Финляндия конфисковала €3,7 млн российских средств, выделенных на финансирование программы приграничного сотрудничества ЕС, в которой Финляндия участвовала вместе с Россией. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle, ссылаясь на решение Управления по взысканию долгов в Финляндии, пишет РБК.

«Управление по взысканию долгов конфисковало российское имущество на сумму почти €4 млн. Заявителем, как и ранее, выступили украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» и ее дочерние предприятия», — указано в сообщении.

Проект, на который были выделены российские средства, изначально был призван поддерживать развитие в приграничных районах.

Yle уточняет, что до этого финляндское управление по взысканию долгов уже исполняло взыскание российских активов по запросу украинской стороны, но раньше это касалось только объектов недвижимости — например, в 2023 году в Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры.

В 2025 году суд в Финляндии признал законной конфискацию активов России.

По требованию украинской энергетической компании «Нафтогаз» финская исполнительная служба арестовала десятки российских активов на сумму не менее €40 млн.

Иск «Нафтогаза» основан на решении арбитражного суда в Гааге, который в 2023 году обязал Россию выплатить $5 млрд за имущество компании в Крыму. В «Нафтогазе» предупредили, что в случае отказа Москвы добровольно исполнить решение они будут добиваться принудительного взыскания в других странах.

Москва еще в 2019 году заявила, что не признает юрисдикцию Гаагского арбитража по данному вопросу. Любые санкции Россия считает незаконными. МИД России в октябре 2024 года назвал действия финских властей противоправными и пообещал ответные меры.