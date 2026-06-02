Пашинян пообещал компенсации фермерам из-за ограничений поставок в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал компенсации фермерам, которые пострадали из-за ограничений на экспорт продукции в Россию.

Выступая на предвыборной встрече в Гегаркуникской области, Пашинян заявил, что субсидии будут нацелены на компенсацию понесенных убытков. При этом он признал, что бывают случаи, когда армянские товары не соответствуют стандартам качества. Таким компаниям, по словам премьера, тоже будет оказано содействие для повышения качества продукции, пишет РБК.

Пашинян также коснулся альтернативных рынков сбыта армянских товаров, отметив, что несколько бизнес-делегаций из Армении уже ведут переговоры и есть предложения о закупках роз и плодоовощной продукции из республики.

Премьер утверждает, что объемы сельхозпродукции из Армении не очень большие, но в данном случае это хорошо, поскольку «одна приличная европейская сеть супермаркетов» способна реализовать весь объем этой продукции.

Вместе с этим Пашинян, отвечая на вопросы журналистов в рамках предвыборной агитации в городе Севан, назвал политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов. «Я думаю, что это неправильные шаги, потому что настраивают людей против ЕАЭС, а я как высокопоставленное официальное лицо ЕАЭС, для меня это проблема, но все проблемы будут решены», — сказал он.

