11:10 3.06.2026

Руководство Евросоюза (ЕС) агрессивно взялось за выдавливание из Армении Русской православной церкви (РПЦ), выдвигая требование к Еревану о полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей с Москвой. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Евроантихристы нацелились на Русскую православную церковь в Армении. По поступающей в СВР информации, руководство Евросоюза агрессивно взялось за выдавливание из Армении Русской православной церкви. В качестве обязательного условия евроинтеграции перед армянскими властями выдвигается требование о полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей с Москвой", - цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что учрежденная в апреле Партнерская миссия ЕС в Армении в рамках решения этой политико-идеологической задачи "предпринимает злобную атаку на русское православие". "Еэсовцы пытаются лишить Еревано-Армянскую епархию РПЦ прав пользования церковной недвижимостью, а также блокировать ее диалог с местными религиозными структурами, прежде всего, с Армянской апостольской церковью", - проинформировали в СВР РФ.

В сообщении указали, что Евросоюз наглядно продемонстрировал, как именно он собирается бороться с "гибридными" угрозами в Армении, осуществив "грубую атаку на настоятеля храма-часовни Архангела Михаила при 102-й военной базе ВС РФ в городе Гюмри иерея РПЦ Тимофея Казаряна". "Прикормленные Брюсселем неправительственные организации "Союз информированных граждан" и "Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи" обвинили скромного священника ни много ни мало во вмешательстве в предстоящие в Армении 7 июня с. г. парламентские выборы. По имеющимся у СВР данным, в настоящий момент так называемые европейские партнеры фабрикуют компромат в отношении других представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ с тем, чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения", - добавили в пресс-бюро.

Связи братских народов России и Армении прочнее любых политтехнологических проектов ЕС и переживут нападки европейцев, отметили в СВР.