Россиянина - капитана танкера, задержанного Францией, поместили под стражу

Во Франции задержали капитана танкера Tagor, сообщает РИА Новости со ссылклой на российское посольство.

В понедельник руководство европейской страны заявило, что военные захватили в Атлантическом океане судно, шедшее из Мурманска под ложным флагом. Его отправили к месту стоянки в сопровождении ВМС. Местная прокуратура инициировала уголовное расследование по обвинениям в отсутствии доказательств принадлежности танкера и отказе подчиниться указаниям.

"Власти уведомили <...> о том, что капитан <...> Tagor, <...> являющийся гражданином России, 2 июня был помещен под стражу", — сказали в дипмиссии.

Посольство обратилось в МИД страны с требованием предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.06.2026, 17:12
    Гость: Владимир

    Вот и повод опробовать новый закон по использованию Вооруженных сил за границей для защиты россиян. Они чё, во Франции, наших законов не знают?

  3. 03.06.2026, 16:25
    Гость: .Штурман

    А где бойцы морской ЧВК для охраны судов из России и обратно? Если бы пиратов в военной форме встретили огнем из крупнокалиберного пулемета или зенитки, а еще запустили привет от РПГ-7, то самих пиратов пришлось спасать и доставить в РФ для допроса.

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