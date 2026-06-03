Россиянина - капитана танкера, задержанного Францией, поместили под стражу
Во Франции задержали капитана танкера Tagor, сообщает РИА Новости со ссылклой на российское посольство.
В понедельник руководство европейской страны заявило, что военные захватили в Атлантическом океане судно, шедшее из Мурманска под ложным флагом. Его отправили к месту стоянки в сопровождении ВМС. Местная прокуратура инициировала уголовное расследование по обвинениям в отсутствии доказательств принадлежности танкера и отказе подчиниться указаниям.
"Власти уведомили <...> о том, что капитан <...> Tagor, <...> являющийся гражданином России, 2 июня был помещен под стражу", — сказали в дипмиссии.
Посольство обратилось в МИД страны с требованием предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его.
Комментарии читателей
Вот и повод опробовать новый закон по использованию Вооруженных сил за границей для защиты россиян. Они чё, во Франции, наших законов не знают?
Наши военные, которым разрешили спасать российских граждан зарубежом уже в пути?
А где бойцы морской ЧВК для охраны судов из России и обратно? Если бы пиратов в военной форме встретили огнем из крупнокалиберного пулемета или зенитки, а еще запустили привет от РПГ-7, то самих пиратов пришлось спасать и доставить в РФ для допроса.
Лол, освободить.. щас.
не поняла