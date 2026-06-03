Россиянина - капитана танкера, задержанного Францией, поместили под стражу

15:43 3.06.2026

Во Франции задержали капитана танкера Tagor, сообщает РИА Новости со ссылклой на российское посольство.

В понедельник руководство европейской страны заявило, что военные захватили в Атлантическом океане судно, шедшее из Мурманска под ложным флагом. Его отправили к месту стоянки в сопровождении ВМС. Местная прокуратура инициировала уголовное расследование по обвинениям в отсутствии доказательств принадлежности танкера и отказе подчиниться указаниям.

"Власти уведомили <...> о том, что капитан <...> Tagor, <...> являющийся гражданином России, 2 июня был помещен под стражу", — сказали в дипмиссии.

Посольство обратилось в МИД страны с требованием предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его.