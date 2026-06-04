Лавров назвал целью США подчинение им ключевых сфер мировой экономики

Стоп-кадр из видеотрансляции

Цель США - подчинить себе все ключевые сферы мировой экономики, прежде всего, энергетику, заявил RT Arabic глава МИД России Сергей Лавров.

Он напомнил, что через пару недель после саммита на Аляске США объявили новые санкции против "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти, "при этом все санкции вводимые Байденом продлеваются".

"США объявили цель доминировать на мировых энергетических рынках. Отсюда венесуэльское история, отсюда же вытеснение "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" с их совершенно законных проектов за пределами РФ, ну и многое другое, что свидетельствует о желании США, прежде всего, подчинить себе ключевые сферы мировой экономики. Энергетику в первую очередь. И в целом контролировать процессы, которые будут использоваться для воздействия на Китай, на РФ, на других конкурентов. Но, прежде всего, Китай и РФ", - приводит слова Лаврова "Интерфакс".

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