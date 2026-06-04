Израиль и Ливан договорились о новом прекращении огня

Израиль и Ливан достигли договоренности о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров, прошедших при посредничестве США. Об этом сообщили в Государственный департамент США.

Согласно заявлению американской стороны, выполнение соглашения напрямую связано с полным прекращением огня со стороны Хезболла, а также с выводом ее вооруженных формирований из района к югу от реки Литани.

Одним из пунктов договоренностей стало создание экспериментальных зон безопасности, где контроль будет полностью передан ливанским вооруженным силам. Предполагается, что этот механизм поможет снизить напряженность и укрепить стабильность в приграничных районах.

В Госдепартаменте также отметили, что Израиль и Ливан подтвердили отсутствие враждебных намерений друг к другу и выразили готовность продолжать прямой диалог. Стороны намерены обсуждать вопросы безопасности, урегулировать спорные темы и работать над более масштабным соглашением.

Новый раунд переговоров по политическим и военным вопросам запланирован на неделю, начинающуюся 22 июня. США, в свою очередь, заявили о готовности и дальше содействовать контактам между сторонами.

Предыдущие договоренности о перемирии Израиль и Ливан заключили в апреле. При этом ливанская армия непосредственно не участвовала в вооруженном противостоянии с Израилем. Основные боевые действия вело движение «Хезболла», которое не является стороной официальных соглашений между двумя государствами.

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