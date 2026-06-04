Зеленский опубликовал открытое письмо Путину

22:43 4.06.2026

Президент Украины Владимир Зеленский предложил начать прямой переговорный процесс между Москвой и Киевом и провести личную встречу с президентом Владимиром Путиным для обсуждения путей завершения конфликта. Открытое письмо опубликовано на сайте президента Украины.

В письме Зеленский заявил, что Украина готова к полному прекращению огня на весь период переговоров. По его мнению, контроль за соблюдением режима перемирия могли бы обеспечить Соединенные Штаты. Украинский лидер также предложил провести обмен военнопленными по формуле «всех на всех», вернуть вывезенных в ходе конфликта гражданских лиц и детей, а затем перейти к обсуждению долгосрочных гарантий безопасности, пишут «Ведомости».

Зеленский предложил определить конкретную дату личной встречи и отметил, что переговоры могли бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. По его словам, впоследствии к двустороннему формату могли бы присоединиться США и европейские государства в качестве возможных гарантов будущих договоренностей.

В своем обращении Зеленский написал, что за время нахождения Путина у власти отношения между двумя странами кардинально изменились: «26 лет вашей власти полностью изменили повестку дня в отношениях между Украиной и Россией. От обсуждений товарооборота и других гражданских вопросов наши народы перешли к тематике исключительно попаданий и потерь».

В завершение обращения президент Украины предупредил, что в случае отказа от переговорного пути Киев «продолжит борьбу»: «Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора завершать, Украина продолжит бороться за свое существование».

МИД Украины официально передает открытое письмо Владимира Зеленского Путину по дипломатическим каналам, сообщил глава ведомства Андрей Сибига. Он заявил, что Киев ожидает содержательного ответа на предложение и считает, что пора заканчивать войну.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели письмо Зеленского и Путину будет об этом доложено позже. Представитель Кремля подчеркнул, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.