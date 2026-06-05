Си Цзиньпин впервые за шесть лет посетит Северную Корею

09:05 5.06.2026

Председатель КНР Си Цзиньпин 8–9 июня посетит Северную Корею с государственным визитом. Об этом сообщило китайское агентство Синьхуа.

Поездка станет первой для китайского лидера в КНДР более чем за шесть лет. Кроме того, это будет его первый зарубежный визит с начала текущего года.

О возможности визита ранее сообщало южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой поездки. По их данным, одной из тем переговоров может стать ситуация на Корейском полуострове и перспективы диалога между Пхеньяном и Вашингтоном.

Собеседники агентства также отмечали, что Пекин способен сыграть роль посредника в контактах между Северной Кореей и США. Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен во время визита в Китай обращался к Си Цзиньпину с просьбой содействовать развитию межкорейского диалога. Сообщалось, что китайский лидер положительно воспринял эту инициативу.

Предстоящая поездка состоится вскоре после серии важных международных контактов Пекина. В прошлом месяце Си Цзиньпин принимал в китайской столице президента США Дональд Трамп и президента России Владимир Путин. Ожидается, что визит в Пхеньян станет одним из ключевых внешнеполитических событий Китая в первой половине года.