Палата представителей США одобрила документ о санкциях в отношении РФ

Палата представителей США одобрила законопроект, предусматривающий дальнейшую поддержку Украины и расширение возможностей для введения ограничительных мер в отношении России.

По итогам голосования документ поддержали 226 конгрессменов, против выступили 195. За законопроект проголосовали представители обеих партий: большинство голосов обеспечили демократы, однако инициативу поддержала и часть республиканцев.

Документ был внесен еще в апреле прошлого года. Он предусматривает создание фонда восстановления Украины, а также продление ряда механизмов военной и финансовой поддержки. В частности, предлагается восстановить полномочия президента США по передаче оборонного имущества Украине и странам Восточной Европы по схемам кредита или аренды.

Кроме того, законопроект продлевает до конца 2027 года право Пентагона оказывать Киеву помощь в сфере безопасности и разведки. Также Государственный департамент США должен будет принять дополнительные меры по укреплению оборонного потенциала и пограничной инфраструктуры стран Балтии.

Отдельный блок документа касается санкционной политики. Законопроект наделяет президента США полномочиями оценивать развитие российско-украинских отношений и на основе этой оценки принимать новые ограничительные меры, включая блокировку активов и введение дополнительных экспортных пошлин.

Для окончательного вступления документа в силу его должен рассмотреть и утвердить Сенат США. Пока верхняя палата Конгресса свою позицию по законопроекту не озвучила.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия по-прежнему остается одним из ключевых вызовов для Вашингтона. Он также сообщил о подготовке новых санкционных мер и выразил мнение, что конфликт на Украине находится в состоянии затяжного противостояния.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти заявления, отметила, что часть американских политических кругов стремится ограничить развитие деловых связей с Москвой.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 06.06.2026, 09:35
    Гость: Аня

    Так финансовую помощь Трамп Украине прекратил.бюджет 2027 года США не предусматривает ни цента поддержки Украине но депутаты их оказывать будут поддержку Украине в сфере безопасности и разведки и для этого и убрали тулси габард чтоб не мешала разведке Украины

  4. 06.06.2026, 01:56
    Гость: Владимир

    И на этом фоне Лавров рассказывает: «Поначалу Трамп решил ее [войну] остановить. И вроде бы на Аляске у него получилось, как я уже сказал. А сейчас, наверное, смотрит: а что, пусть война продолжается, мы будем Россию, да и Китай как конкурентов выдавливать с мировых рынков». И там много чего ещё. Причем, если Козырев выглядел откровенной американской шестёркой и этого не скрывал, то нынешний мид рядится в тогу патриота, а по факту выглядит даже не шестёркой, а наивным юношей, который ничего не знает про американцев и прочих «партнёров». Похоже, «чего изволите» Лаврову заменяет опыт и профессионализм.
    А санкции... Ой, как это неожиданно на фоне "духа Анкориджа"!

  5. 06.06.2026, 00:46
    Гость: Вопрос на засыпку...

    Чем больше пакетов санкций от сша, тем меньше поставок сырья от России!
    Желательно, в приоритете, иметь сша стратегическим врагом России.

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