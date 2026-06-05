Палата представителей США одобрила документ о санкциях в отношении РФ

08:10 5.06.2026

Палата представителей США одобрила законопроект, предусматривающий дальнейшую поддержку Украины и расширение возможностей для введения ограничительных мер в отношении России.

По итогам голосования документ поддержали 226 конгрессменов, против выступили 195. За законопроект проголосовали представители обеих партий: большинство голосов обеспечили демократы, однако инициативу поддержала и часть республиканцев.

Документ был внесен еще в апреле прошлого года. Он предусматривает создание фонда восстановления Украины, а также продление ряда механизмов военной и финансовой поддержки. В частности, предлагается восстановить полномочия президента США по передаче оборонного имущества Украине и странам Восточной Европы по схемам кредита или аренды.

Кроме того, законопроект продлевает до конца 2027 года право Пентагона оказывать Киеву помощь в сфере безопасности и разведки. Также Государственный департамент США должен будет принять дополнительные меры по укреплению оборонного потенциала и пограничной инфраструктуры стран Балтии.

Отдельный блок документа касается санкционной политики. Законопроект наделяет президента США полномочиями оценивать развитие российско-украинских отношений и на основе этой оценки принимать новые ограничительные меры, включая блокировку активов и введение дополнительных экспортных пошлин.

Для окончательного вступления документа в силу его должен рассмотреть и утвердить Сенат США. Пока верхняя палата Конгресса свою позицию по законопроекту не озвучила.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия по-прежнему остается одним из ключевых вызовов для Вашингтона. Он также сообщил о подготовке новых санкционных мер и выразил мнение, что конфликт на Украине находится в состоянии затяжного противостояния.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти заявления, отметила, что часть американских политических кругов стремится ограничить развитие деловых связей с Москвой.