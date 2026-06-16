Великобритания обеспечит Украину обогащенным ураном

09:17 16.06.2026

Власти Великобритании объявили о новом пакете поддержки украинской атомной энергетики. В течение ближайших двух лет Лондон намерен содействовать поставкам обогащенного урана для украинских атомных электростанций.

Как сообщили в канцелярии премьер-министра Кира Стармера, финансирование проекта будет осуществляться через механизм UK Export Finance. На эти цели предусмотрено 210 млн фунтов стерлингов. Средства позволят британской компании Urenco организовать поставки обогащенного урана украинскому государственному оператору атомных электростанций «Энергоатом».

Сотрудничество в этой сфере между сторонами продолжается не первый год. В 2023 году Украина и Великобритания уже заключали соглашение на закупку ядерного топлива стоимостью 245 млн долларов, в реализации которого также участвовала Urenco.

По данным «Энергоатома», с 2010 года британская компания подписала с украинской стороной три контракта на поставку ядерных материалов. Новая программа поддержки должна помочь обеспечить стабильную работу украинских АЭС в ближайшей перспективе.