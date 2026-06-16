Bloomberg: Трамп сменил риторику по Украине из-за влияния Европы

20:07 16.06.2026

Из-за влияния европейских лидеров позиция президента США Дональда Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева — теперь она отличается от той, которой президент США придерживался после саммита в Анкоридже. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на чиновников G7, пишет РБК.

Лидеры G7, собравшиеся на саммите во Франции в июне, начали понимать, что позиции Европы и США по расстановке сил в российско-украинском конфликте сближаются.

Как пишет агентство, со времен встречи с Владимиром Путиным на Аляске прошлым летом Трамп был твердо убежден, что у Украины не осталось «козырей» и ей следует пойти на территориальные уступки ради прекращения огня.

Тем не менее, выступая на полях G7, Трамп призвал Россию к заключению сделки с Украиной. «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего <...>. Да, я буду делать все, что смогу».