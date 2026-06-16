Bloomberg: Трамп сменил риторику по Украине из-за влияния Европы

Из-за влияния европейских лидеров позиция президента США Дональда Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева — теперь она отличается от той, которой президент США придерживался после саммита в Анкоридже. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на чиновников G7, пишет РБК.

Лидеры G7, собравшиеся на саммите во Франции в июне, начали понимать, что позиции Европы и США по расстановке сил в российско-украинском конфликте сближаются.

Как пишет агентство, со времен встречи с Владимиром Путиным на Аляске прошлым летом Трамп был твердо убежден, что у Украины не осталось «козырей» и ей следует пойти на территориальные уступки ради прекращения огня.

Тем не менее, выступая на полях G7, Трамп призвал Россию к заключению сделки с Украиной. «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего <...>. Да, я буду делать все, что смогу».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.06.2026, 21:59
    Гость: Трамп может делать что угодно

    А Америка себе позволить аналогичное уже не может. Те кто убеждают Трампа преследуют свои личные цели, по этому у узких специалистов нет задачи взглянуть шире, они закрывают свои потребности. Я бы это назвал - справляют нужду.

  2. 16.06.2026, 21:25
    Гость: Европеец

    Прими валерьянки Stalker и иди спать.
    Для твоего сценария вам было надо иметь лидера, который не трясётся от страха за свою жизнь.

    А теперь сравни заметку о том как пыжился Лавров насчёт послов Европы и то, что я там написал - все козыри в этой игре у Европы а ваши в ответ могут только кривляться.
    Да и ты сам с этим соглашаешься - ведь ЯО грозятся только те у кого кроме этого других возможностей нет.

  3. 16.06.2026, 21:17
    Гость: Эта шизофрения идолопоклонников Трампа уже достала ...

    Да ничего у него не менялось и не меняется ни под чьим влиянием! Потому что совершенно очевидно, что удавить Россию в интересах возглавляемой им страны хотя бы для того, чтобы она не вязала им руки в мире и не заставляла всё время озираться и смотреть при планировании очередных своих авантюр, жахнет она или не жахнет своими ньюками, которые у неё пока ещё есть. Так было и в отношении СССР второй половины XX века, и так есть сейчас. И так будет на обозримое будущее вперёд, сколько бы не ловили каждый чих Трампа его идолопоклонники, которых в российской правяще-пропагандистской "элите" опасно много.
    Ну а то, что он в течение 5 минут выдаёт 10 противоречащих друг другу сентенций ... А у него это такой способ вводить врага в заблуждение. Он ведь настоящий джентльмен, который никогда не врёт - никогда не врёт другому джентльмену. Ну а не джентльменам, включая и его российских идолопоклонников ... Им джентльмен обязан врать и обманывать их, потому что они сами - просто по своему происхождению - лживы и не заслуживают честности джентльмена.

  4. 16.06.2026, 20:56
    Гость: stalker

    Если Трамп примет сторону Европы в этом конфликте, то с ним не будет смысла разговаривать, также как и с Европой. Эскалация конфликта становится неизбежной. А это повод для перехода к применению ТЯО со стороны России. Такого сценария не надо никому. Но он обязательно возникнет в случае дальнейшего обострения ситуации. Иного не дано.

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