Страны G7 объявили о новых мерах поддержки Украины

Лидеры стран «Большой семерки» по итогам саммита во Франции подтвердили намерение продолжать поддержку Украины и усилить санкционное давление на Россию. Соответствующие положения вошли в совместное заявление участников встречи.

В документе говорится о планах увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойных вооружений. Кроме того, страны G7 готовы рассмотреть предоставление Украине льготных лицензий, которые помогут расширить собственное военное производство.

Отдельное внимание участники саммита уделили подготовке к зимнему периоду. Государства «семерки» заявили о намерении оказать Киеву дополнительную помощь для поддержания энергетической и социальной устойчивости в холодное время года.

Также лидеры G7 высказались за введение новых ограничительных мер в отношении России. В заявлении отмечается, что текущая международная обстановка создает условия для дальнейшего ужесточения санкционной политики. В числе возможных направлений новых ограничений назван российский нефтегазовый сектор.

Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что страны «Большой семерки» обсуждали расширение санкций против российской энергетической отрасли. На полях саммита президент США Дональд Трамп также заявил, что Вашингтон может пересмотреть действующие послабления, связанные с поставками российской нефти.

В состав G7 входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония. Российская сторона неоднократно заявляла, что выступает против поставок вооружений Украине и считает подобные меры фактором, способствующим затягиванию конфликта.

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