Премьер Британии Кир Стармер объявил об уходе в отставку
Премьер Британии Кир Стармер объявил об уходе с должности.
"Я уйду в отставку с поста лидера Лейбористской партии", — сказал он, выступая на Даунинг-стрит.
Он заявил, что будет исполнять обязанности до избрания преемника. Выборы начнутся 9 июля, нового премьер-министра планируют назначить до возобновления работы парламента в сентябре, пишет РИА Новости.
Политик стал пятым премьером подряд, ушедшим с поста до конца срока.
Стармер возглавлял британское правительство почти два года. За время его правления страна столкнулась с экономическими проблемами, протестами из-за миграционной политики и политическими скандалами. Он был ярым сторонником Украины, готовился отправить войска в эту страну и оказывал многомиллиардную помощь ВСУ.
Около сотни депутатов-лейбористов призвали премьера уйти в отставку после провала партии на местных выборах в мае. Их число выросло после того, как в пятницу соперник Стармера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста. Британские СМИ считают его основным кандидатом на эту должность.
Бернхэм занимал посты в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна. С 2007-го по 2010 год он был главным секретарем Казначейства, министром здравоохранения, а также культуры, СМИ и спорта. С 2011-го — теневым министром здравоохранения и образования. В 2017 году стал мэром Большого Манчестера.
Комментарии читателей
да не умеют эти клоуны конституцию переписываить Нет того размаха и фантазии Вот и съезжают с квартиры досрочно
В Северной Ирландии захотели отделиться от Великобритании после отставки Стармера.
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«Стармер объявил о своем намерении покинуть пост премьера. Его уход подчеркивает хаос, царящий в Вестминстере, и то, что разрыв наших связей с Великобританией улучшит наше будущее», — написала первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нил в соцсетях.
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Со схожими заявлениями выступили и в Шотландии — ее руководство считает, что реальные перемены к лучшему могут произойти только после обретения независимости от Лондона.
Для нас то ничего не изменится. Не изменится до тех пор, пока не перестанем уповать на всяких "трампов", "стармеров", "эрдоганов", "орбанов", "фицов", ... и ждать, сидя на горе, когда труп врага проплывёт вниз по течению.
Лиз Трасс не побит. Но премьеры мелькают.
кто там следующий клоун, кто стянет на себя весь хейт от проводимой "лордами" политики, и будет выброшен ..., в их неконституционной "демократии"?