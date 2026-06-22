Премьер Британии Кир Стармер объявил об уходе в отставку

© Official White House Photo by Daniel Torok

Премьер Британии Кир Стармер объявил об уходе с должности.

"Я уйду в отставку с поста лидера Лейбористской партии", — сказал он, выступая на Даунинг-стрит.

Он заявил, что будет исполнять обязанности до избрания преемника. Выборы начнутся 9 июля, нового премьер-министра планируют назначить до возобновления работы парламента в сентябре, пишет РИА Новости.

Политик стал пятым премьером подряд, ушедшим с поста до конца срока.

Стармер возглавлял британское правительство почти два года. За время его правления страна столкнулась с экономическими проблемами, протестами из-за миграционной политики и политическими скандалами. Он был ярым сторонником Украины, готовился отправить войска в эту страну и оказывал многомиллиардную помощь ВСУ.

Около сотни депутатов-лейбористов призвали премьера уйти в отставку после провала партии на местных выборах в мае. Их число выросло после того, как в пятницу соперник Стармера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста. Британские СМИ считают его основным кандидатом на эту должность.

Бернхэм занимал посты в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна. С 2007-го по 2010 год он был главным секретарем Казначейства, министром здравоохранения, а также культуры, СМИ и спорта. С 2011-го — теневым министром здравоохранения и образования. В 2017 году стал мэром Большого Манчестера.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.06.2026, 18:08
    Гость: не гость

    да не умеют эти клоуны конституцию переписываить Нет того размаха и фантазии Вот и съезжают с квартиры досрочно

  2. 22.06.2026, 16:55
    Гость: Основной

    В Северной Ирландии захотели отделиться от Великобритании после отставки Стармера.
    +
    «Стармер объявил о своем намерении покинуть пост премьера. Его уход подчеркивает хаос, царящий в Вестминстере, и то, что разрыв наших связей с Великобританией улучшит наше будущее», — написала первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нил в соцсетях.
    +
    Со схожими заявлениями выступили и в Шотландии — ее руководство считает, что реальные перемены к лучшему могут произойти только после обретения независимости от Лондона.

  3. 22.06.2026, 15:31
    Гость: А нам то что до этого?

    Для нас то ничего не изменится. Не изменится до тех пор, пока не перестанем уповать на всяких "трампов", "стармеров", "эрдоганов", "орбанов", "фицов", ... и ждать, сидя на горе, когда труп врага проплывёт вниз по течению.

  5. 22.06.2026, 13:23
    Гость: гость

    кто там следующий клоун, кто стянет на себя весь хейт от проводимой "лордами" политики, и будет выброшен ..., в их неконституционной "демократии"?

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