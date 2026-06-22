Кир Стармер объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании

11:51 22.06.2026

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о решении покинуть должность главы правительства. С заявлением он выступил на Даунинг-стрит возле своей официальной резиденции, где также обозначил сроки предстоящей процедуры передачи власти.

Еще несколькими днями ранее Стармер настаивал, что не собирается уходить ни с поста премьер-министра, ни с должности лидера Лейбористской партии. Однако политическая ситуация вокруг него заметно осложнилась после серии неудач лейбористов на выборах.

Одним из ключевых факторов стали результаты голосования 18 июня в округе Мейкерфилд, где победу одержал мэр Манчестера Эндрю Бернем. Политик ранее заявлял о намерении побороться за лидерство в партии, что автоматически делает его потенциальным претендентом на пост главы правительства.

Давление на Стармера усилилось и внутри самой Лейбористской партии. По данным британских СМИ, около ста депутатов парламента публично призвали его уйти в отставку.

Позиции премьера также ослабли после майских выборов в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии. По их итогам лейбористы потеряли более 1,5 тысячи мест, что вызвало волну критики со стороны однопартийцев.

Несмотря на это, Стармер долгое время заявлял, что намерен остаться во главе правительства и готов бороться за сохранение лидерства. Однако 21 июня газета The Guardian со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что премьер все же принял решение уйти. Теперь Великобритании предстоит процесс смены руководства как в правительстве, так и в правящей партии.