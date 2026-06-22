США и Иран договорились заключить финальную мирную сделку за 60 дней

США и Иран на переговорах в Швейцарии договорились о дорожной карте для достижения окончательного мирного соглашения в течение 60 дней, говорится в совместном заявлении посредников из Дохи и Исламабада, опубликованном МИД Катара в X.

«Комитет высокого уровня утвердил дорожную карту по достижению окончательного соглашения в течение 60 дней, что закладывает основу для немедленного начала дальнейших технических переговоров», — цитирует публикацию РБК.

Первый раунд встреч делегаций завершился в понедельник, 22 июня. При этом в заявлении подчеркивается, что технические переговоры продолжатся до конца недели на принадлежащем Катару швейцарском горном курорте Бюргеншток.

На переговорах стороны также договорились о механизме прекращения боевых действий в Ливане и открыли линию связи для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив, говорится в документе.

Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс начал переговоры с иранскими официальными лицами в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, достигнутым на прошлой неделе, о продлении прекращения огня с апреля как минимум еще на 60 дней, передает Reuters.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.06.2026, 11:38
    Гость: Надо как-то приоритетные

    Даты расставить. Путаница, понимаешь, получается. Когда и во сколько, желательно по минутам, кто, кому за что грозился. По Верещагину, то дам пулемёт, то не дам пулемёт, запутали обывателя.

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