ООН обвинила Израиль в продолжении геноцида в секторе Газа

15:45 23.06.2026

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало новый доклад, в котором утверждается, что действия Израиля в секторе Газа продолжают носить характер геноцида и других тяжких международных преступлений. Авторы документа заявляют, что израильские военные и власти целенаправленно наносят удары по гражданскому населению, включая детей, а также создают условия, которые приводят к масштабным гуманитарным последствиям.

В отчете подчеркивается, что дети стали одной из наиболее уязвимых категорий населения в ходе конфликта. Эксперты ООН указывают на высокий уровень детской смертности, разрушение медицинской инфраструктуры, нехватку продовольствия и тяжелые психологические последствия для несовершеннолетних жителей анклава.

Отдельное внимание уделено ситуации на Западном берегу реки Иордан. По данным расследователей, там фиксируется рост насилия в отношении палестинцев, в том числе со стороны поселенцев, а также случаи жестокого обращения с задержанными.

Израиль отверг выводы комиссии, назвав их предвзятыми и политически мотивированными. Израильская сторона заявляет, что предпринимает меры для минимизации ущерба среди мирного населения и возлагает ответственность за происходящее на ХАМАС, обвиняя движение в использовании гражданской инфраструктуры в военных целях.

Доклад стал продолжением серии расследований международных структур. Ранее независимая комиссия ООН уже приходила к выводу о наличии признаков геноцида в действиях Израиля в Газе, а также указывала на возможные военные преступления и преступления против человечности, совершенные различными сторонами конфликта.