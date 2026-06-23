ООН обвинила Израиль в продолжении геноцида в секторе Газа

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало новый доклад, в котором утверждается, что действия Израиля в секторе Газа продолжают носить характер геноцида и других тяжких международных преступлений. Авторы документа заявляют, что израильские военные и власти целенаправленно наносят удары по гражданскому населению, включая детей, а также создают условия, которые приводят к масштабным гуманитарным последствиям.

В отчете подчеркивается, что дети стали одной из наиболее уязвимых категорий населения в ходе конфликта. Эксперты ООН указывают на высокий уровень детской смертности, разрушение медицинской инфраструктуры, нехватку продовольствия и тяжелые психологические последствия для несовершеннолетних жителей анклава.

Отдельное внимание уделено ситуации на Западном берегу реки Иордан. По данным расследователей, там фиксируется рост насилия в отношении палестинцев, в том числе со стороны поселенцев, а также случаи жестокого обращения с задержанными.

Израиль отверг выводы комиссии, назвав их предвзятыми и политически мотивированными. Израильская сторона заявляет, что предпринимает меры для минимизации ущерба среди мирного населения и возлагает ответственность за происходящее на ХАМАС, обвиняя движение в использовании гражданской инфраструктуры в военных целях.

Доклад стал продолжением серии расследований международных структур. Ранее независимая комиссия ООН уже приходила к выводу о наличии признаков геноцида в действиях Израиля в Газе, а также указывала на возможные военные преступления и преступления против человечности, совершенные различными сторонами конфликта.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Сыну Кадырова вручили медаль за вклад в проведение СВО
Freepik "/>
Отмена домашки: нужны ли школе такие перемены?
© Стоп-кадры из видео
Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА
Суд приговорил к 3 годам колонии россиянку, сделавшую кальян на куличе
Избранное
Тайны «Азовстали». Почему Путин приказал отменить штурм последнего оплота неонацистов в Мариуполе
Ничего Кроме Правды feat. Магнитная Аномалия «Нирвана» (интернет-сингл)
«Ундервуд» помянул лидера «Маркшейдер кунст»
«Пилот», 7 ноября, ДК им. Горбунова
Alexei Borisov & Jérôme Lorichon & Olga Nosova & Quentin Rollet «Shampanskoye»
Скворцы Степанова «Море волнуется» (интернет-cингл)
Гриндерс «Акулы караоке» (интернет-сингл)
Лидер «Приключений Электроников» счел песню «Погоня» чересчур милитаристической
Сергей Черняховский. Дипломы, кандидатские и Симоньян
О концепции государственной политики исторической памяти
«Вы можете определять правила на своей территории. Но вы пытаетесь вменить это правило всем. И вот это – расизм»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie