В Польше рассказали о дальнейшей судьбе возвращенного Зеленским ордена

Польша получила орден Белого орла, который президент Украины Владимир Зеленский отправил по почте, после того как польский лидер Кароль Навроцкий лишил его награды, заявил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич. 

«Награда действительно была возвращена. Сегодня мы забрали ее в канцелярии президента», — приводит его слова РБК.

Пресс-секретарь уточнил, что орден «передадут на хранение в Управление наград и назначений» и больше никому не будут вручать.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что отправил орден в Польшу. Навроцкий лишил его высшей государственной награды страны из-за решения назвать одно из подразделений Вооруженных сил Украины «Герои УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

Вслед за украинским лидером об отказе от польских наград заявили в том числе бывшие президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

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