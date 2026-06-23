В Польше рассказали о дальнейшей судьбе возвращенного Зеленским ордена

09:36 23.06.2026

Польша получила орден Белого орла, который президент Украины Владимир Зеленский отправил по почте, после того как польский лидер Кароль Навроцкий лишил его награды, заявил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич.

«Награда действительно была возвращена. Сегодня мы забрали ее в канцелярии президента», — приводит его слова РБК.

Пресс-секретарь уточнил, что орден «передадут на хранение в Управление наград и назначений» и больше никому не будут вручать.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что отправил орден в Польшу. Навроцкий лишил его высшей государственной награды страны из-за решения назвать одно из подразделений Вооруженных сил Украины «Герои УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

Вслед за украинским лидером об отказе от польских наград заявили в том числе бывшие президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.