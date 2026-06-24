Пентагон провел испытания лазерного оружия нового поколения

09:15 24.06.2026

Глава Пентагона Пит Хегсет и главный технический директор Министерства обороны США Эмиль Майкл посетили ракетный полигон Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, где им продемонстрировали новейшие образцы лазерного и микроволнового оружия. По данным американских СМИ, это стало первым известным случаем, когда действующий министр обороны США лично присутствовал на испытаниях боевых систем направленной энергии.

Во время демонстрации военные и представители оборонной промышленности показали работу комплексов, предназначенных для борьбы с беспилотниками, крылатыми ракетами и другими воздушными угрозами. Особое внимание уделялось технологиям, способным поражать цели практически мгновенно и с минимальными затратами по сравнению с традиционными средствами противовоздушной обороны.

По словам Эмиля Майкла, Министерство обороны намерено существенно ускорить внедрение подобных разработок в войска. Он отметил, что Пентагон увеличивает финансирование программ направленной энергии и тем самым дает сигнал производителям о готовности переходить от экспериментальных проектов к серийному производству и практическому применению.

Среди представленных систем были как высокоэнергетические лазеры, способные физически уничтожать цель сфокусированным лучом, так и микроволновые комплексы, выводящие из строя электронику беспилотников и других устройств. Такие технологии рассматриваются американскими военными как один из наиболее перспективных способов защиты военных баз, кораблей и стратегической инфраструктуры от массовых атак дронов.

Интерес Пентагона к подобным системам заметно вырос на фоне современных вооруженных конфликтов, где беспилотники стали одним из ключевых средств ведения боевых действий. В Вашингтоне считают, что традиционные ракеты-перехватчики зачастую оказываются слишком дорогим способом борьбы с дешевыми БПЛА.

Подтверждением этих планов стал и проект федерального бюджета США на 2027 финансовый год. На исследования, разработку и внедрение технологий направленной энергии администрация страны запросила более двух миллиардов долларов. Ожидается, что значительная часть этих средств пойдет на создание мобильных боевых лазеров, микроволновых систем противодействия дронам и интеграцию новых комплексов в существующую систему противовоздушной и противоракетной обороны.