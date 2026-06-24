Сенат США призвал Трампа отказаться от войны с Ираном

08:00 24.06.2026

Сенат США поддержал резолюцию, призывающую президента Дональда Трампа прекратить использование американских вооруженных сил в боевых действиях против Ирана без одобрения Конгресса. Ранее аналогичный документ уже был принят Палатой представителей.

За резолюцию проголосовали 50 сенаторов, против выступили 48. Инициативу поддержали не только демократы, но и четыре представителя Республиканской партии — Рэнд Пол, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Билл Кэссиди. Среди демократов единственным голосом против стал Джон Феттерман.

Документ носит рекомендательный характер и не обладает силой закона. Поскольку речь идет о совместной резолюции обеих палат Конгресса, она не требует подписи главы государства и не обязывает Белый дом менять свою политику.

Ранее в июне Палата представителей также высказалась в поддержку инициативы. Тогда за нее проголосовали 215 конгрессменов, против — 208.

По данным американских СМИ, часть республиканцев, поддержавших нынешнюю резолюцию, ранее уже выступала за схожий документ, подготовленный комитетом Сената по международным отношениям. Однако тогда инициативе не хватило голосов для принятия.

Вопрос о полномочиях президента в сфере применения военной силы остается предметом острых политических споров в Вашингтоне. В администрации Трампа считают, что глава государства может самостоятельно принимать решения о проведении военных операций. Многие законодатели, напротив, настаивают, что длительное участие США в вооруженном конфликте требует согласия Конгресса.

Сторонники резолюции напоминают о действующем Законе о военных полномочиях 1973 года. Согласно документу, президент обязан прекратить военную операцию через 60 дней, если Конгресс не объявил войну и не выдал отдельного разрешения на применение силы. Закон предусматривает возможность однократного продления этого срока еще на 30 дней, но только при официальном уведомлении Конгресса о необходимости дополнительного времени для безопасного вывода войск.

На данный момент Конгресс США не принимал решений, санкционирующих применение военной силы против Ирана, а Белый дом пока не заявлял о намерении добиваться такого разрешения.