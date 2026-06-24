СМИ узнали, что США помогли ВСУ атаковать НПЗ в Москве

14:50 24.06.2026

Американская разведка помогла ВСУ в нанесении ударов по объектам в глубине России, в том числе по нефтеперерабатывающему заводу в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Finanсial Times (FT), пишет Газета.RU.

Издание не раскрыло деталей, но уточнило, что западные союзники Украины призвали США продолжать предоставлять Киеву разведданные. Также FT отметило, что американский лидер Дональд Трамп был «чрезвычайно впечатлен и воодушевлен» атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки».

«Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-ле-Бен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними «военными результатами» Киева», — подчеркивает газета.

Издание Kyiv Independent при этом сообщало, что глава Белого дома в частном порядке посоветовал украинскому лидеру действовать «смелее», чтобы подтолкнуть Москву к переговорам. Сам Зеленский после встречи рассказал, что Трамп и госсекретарь США Марко Рубио «впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий» на производство ракет для комплексов Patriot на Украине. По его словам, у Киева уже есть все технические возможности, необходимо только личное одобрение американского президента. Он, как уточнил Зеленский, «планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине».