Лукашенко рассказал о встрече с представителем Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с представителями украинского коллеги Владимира Зеленского, стороны подтвердили недопустимость втягивания Минска в российско-украинский конфликт. Об этом Лукашенко заявил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
"Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая", – приводят его слова "Ведомости".
Минск получил ответ, что Зеленский и другие украинские политики это понимают, поэтому следует договариваться: "Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески".
19 июня Зеленский пригрозил нанесением ударов по Белоруссии в случае, если Минск не выведет российское оборудование, используемое для корректировки ударов по Украине. Накануне он заявил, что ретрансляторы на украинско-белорусской границе, которые помогали в нанесении ударов дронами по Украине, прекратили свою работу.
Комментарии читателей
Предательство — это вопрос даты. Вовремя предать — это значит предвидеть.
обсуждали союзное государство украины и белоруссии?
Лукашенко все около да вокруг. Сказал бы открыто что за нападение Куева на Белоруссию будет мгновенный ответ в виде применения ТЯО по Куеву и лично по идиоту Зе где бы он не прятался. А так пыль на ветру. Пустые угрозы в духе Кремля. Союзник блин.
не ходи, продал Россию.