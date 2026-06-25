Лукашенко рассказал о встрече с представителем Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с представителями украинского коллеги Владимира Зеленского, стороны подтвердили недопустимость втягивания Минска в российско-украинский конфликт. Об этом Лукашенко заявил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

"Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая", – приводят его слова "Ведомости".

Минск получил ответ, что Зеленский и другие украинские политики это понимают, поэтому следует договариваться: "Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески".

19 июня Зеленский пригрозил нанесением ударов по Белоруссии в случае, если Минск не выведет российское оборудование, используемое для корректировки ударов по Украине. Накануне он заявил, что ретрансляторы на украинско-белорусской границе, которые помогали в нанесении ударов дронами по Украине, прекратили свою работу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.06.2026, 17:51
    Гость: Шарль Морис Талейран

    Предательство — это вопрос даты. Вовремя предать — это значит предвидеть.

  3. 25.06.2026, 17:36
    Гость: .Штурман

    Лукашенко все около да вокруг. Сказал бы открыто что за нападение Куева на Белоруссию будет мгновенный ответ в виде применения ТЯО по Куеву и лично по идиоту Зе где бы он не прятался. А так пыль на ветру. Пустые угрозы в духе Кремля. Союзник блин.

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