Зеленский заявил, что ретрансляторы в Белоруссии «прекратили работать»

Ретрансляторы на украинско-белорусской границе прекратили свою работу, заявил на пресс-конференции украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, эти устройства помогали в нанесении ударов дронами по Украине.

«По имеющейся информации, которую мне доложил главнокомандующий [ВСУ Александр Сырский], а также разведка, с 22 июня соответствующие ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси», — приводит слова Зеленского РБК.  

Зеленский 20 июня заявил о наличии на территории Белоруссии ретрансляторов, которые, по его утверждению, используются для наведения беспилотников по украинским целям. Он призвал Минск «демонтировать это оборудование».

Ранее украинский лидер также говорил о необходимости «убрать» технику, которая, по его словам, используется для корректировки огня по территории Украины. Зеленский счел одну неделю достаточным для демонтажа сроком и предупредил, что в ином случае этим займутся ВСУ.

Минск неоднократно заявлял, что не намерен допускать вовлечения страны в конфликт. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин подчеркивал, что стратегия республики направлена на обеспечение внутренней безопасности и предотвращение участия в боевых действиях. 

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