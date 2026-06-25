Рубио заявил об отсутствии соглашений по Украине на саммите в Анкоридже

США и Россия обсуждали на встрече в Анкоридже лишь предложения, а не окончательную договоренность по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио.

"Соглашения там никогда не было", — сказал он.

Так он прокомментировал слова замглавы МИД Сергея Рябкова о том, что Москва видит определенный отход Вашингтона от базовых принципов урегулирования, о которых договорились президенты Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в августе прошлого года, пишет РИА Новости.

Рубио добавил, что Штаты по-прежнему готовы играть конструктивную роль в мирном процессе.

В конце прошлой недели помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва остается привержена выполнению договоренностей, а другая сторона, судя по всему, оказалась не в состоянии пройти свою часть пути.

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