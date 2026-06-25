Число жертв землетрясения в Венесуэле уже составило 32 человека

Минимум 32 человека погибли, еще более 700 пострадали в результате мощного землетрясения, произошедшего у побережья Венесуэлы. По словам вице-президента страны Дельси Родриге, число жертв может увеличиться, поскольку спасательные операции продолжаются, а данные из некоторых районов, включая наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра, еще уточняются.

Именно Ла-Гуайра приняла на себя основной удар стихии. Там зафиксированы масштабные разрушения жилых домов, административных зданий и объектов инфраструктуры. По предварительным данным, обрушились десятки строений, под завалами могут оставаться люди. В зоне бедствия круглосуточно работают спасатели, военные и сотрудники экстренных служб.

Мощные подземные толчки произошли ночью у северного побережья Венесуэлы. По информации американских сейсмологов, были зарегистрированы два сильных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры находились неподалеку от городов Морон и Сан-Фелипе. После первых толчков последовала серия афтершоков, которые ощущались во многих регионах страны.

Из-за высокой магнитуды специалисты объявили предупреждение об угрозе цунами для отдельных прибрежных районов Карибского бассейна. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайной ситуации и начали масштабную операцию по ликвидации последствий катастрофы.

По оценкам сейсмологов, подобные землетрясения относятся к числу наиболее разрушительных. Эксперты продолжают анализировать последствия произошедшего и предупреждают о возможности новых подземных толчков в ближайшие дни.

На фоне событий в Венесуэле внимание специалистов привлекла и повышенная сейсмическая активность в других частях мира. В тот же период землетрясение магнитудой 6,9 было зарегистрировано на северо-востоке Японии. Толчки ощущались в Токио и на южных Курильских островах, однако сообщений о жертвах или серьезных разрушениях не поступало.

В Венесуэле тем временем продолжаются поисково-спасательные работы. Власти заявляют, что их главная задача сейчас — как можно быстрее найти людей под завалами и оказать помощь пострадавшим районам.

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