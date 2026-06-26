Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 235 человек

Количество погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего у побережья Венесуэлы, превысило 235 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо, отметив, что спасательные работы продолжаются, поэтому число жертв может возрасти.

По словам главы ведомства, медицинскую помощь уже получили более 4300 пострадавших. Большинство отделались легкими травмами, однако сотни человек находятся в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Многие были экстренно прооперированы. Министр уточнил, что 235 человек погибли либо на месте трагедии, либо вскоре после доставки в больницы.

Наиболее тяжелая обстановка сохраняется в штате Ла-Гуайра, который оказался в эпицентре разрушений. Именно там зафиксировано наибольшее число погибших и раненых. Для оказания помощи пострадавшим развернуты полевые госпитали вооруженных сил, Венесуэльского Красного Креста и частных медицинских организаций.

Сразу после стихийного бедствия власти ввели режим чрезвычайной ситуации и задействовали национальную систему реагирования на катастрофы. В пострадавшие районы направили более пяти тысяч медицинских работников, включая свыше 1200 врачей, а также дополнительные подразделения спасателей, военных и сотрудников гражданской обороны.

Разрушительное землетрясение произошло в ночь на 25 июня у северного побережья Венесуэлы. Сейсмологи зарегистрировали два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры находились вблизи городов Морон и Сан-Фелипе. После основных толчков последовала серия афтершоков, ощущавшихся в различных регионах страны.

По предварительным данным, повреждения получили не менее восьми больниц, около двадцати торговых центров и 68 объектов инфраструктуры. Частично или полностью разрушены примерно 250 зданий, включая жилые дома, административные сооружения и социальные объекты. Несколько медицинских учреждений пришлось срочно эвакуировать из-за угрозы обрушения.

В первые часы после землетрясения для ряда прибрежных районов объявлялась угроза цунами. Позднее предупреждение было отменено, однако спасательные службы продолжают внимательно следить за сейсмической обстановкой, поскольку сохраняется вероятность новых сильных афтершоков.

По оценке американских сейсмологов, землетрясение стало одним из самых мощных в регионе за последние десятилетия. Газета The New York Times отмечает, что это сильнейшее землетрясение в Венесуэле за последние 126 лет. В стране продолжаются поисково-спасательные работы, а власти не исключают дальнейшего увеличения числа погибших по мере разбора завалов.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Трамп, царь Иудейский. И ради Израиля готов пожертвовать Америкой
Частные компании смогут закупать крупнокалиберное вооружение для ПВО
Суд приговорил к 3 годам колонии россиянку, сделавшую кальян на куличе
© Официальный сайт президента Белоруссии president.gov.by
Лукашенко: Белоруссия никогда не будет атаковать Украину
Избранное
Тайны «Азовстали». Почему Путин приказал отменить штурм последнего оплота неонацистов в Мариуполе
Ничего Кроме Правды feat. Магнитная Аномалия «Нирвана» (интернет-сингл)
«Ундервуд» помянул лидера «Маркшейдер кунст»
«Пилот», 7 ноября, ДК им. Горбунова
Alexei Borisov & Jérôme Lorichon & Olga Nosova & Quentin Rollet «Shampanskoye»
Скворцы Степанова «Море волнуется» (интернет-cингл)
Гриндерс «Акулы караоке» (интернет-сингл)
Лидер «Приключений Электроников» счел песню «Погоня» чересчур милитаристической
Сергей Черняховский. Дипломы, кандидатские и Симоньян
О концепции государственной политики исторической памяти
«Вы можете определять правила на своей территории. Но вы пытаетесь вменить это правило всем. И вот это – расизм»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie