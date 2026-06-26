Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 235 человек

08:05 26.06.2026

Количество погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего у побережья Венесуэлы, превысило 235 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо, отметив, что спасательные работы продолжаются, поэтому число жертв может возрасти.

По словам главы ведомства, медицинскую помощь уже получили более 4300 пострадавших. Большинство отделались легкими травмами, однако сотни человек находятся в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Многие были экстренно прооперированы. Министр уточнил, что 235 человек погибли либо на месте трагедии, либо вскоре после доставки в больницы.

Наиболее тяжелая обстановка сохраняется в штате Ла-Гуайра, который оказался в эпицентре разрушений. Именно там зафиксировано наибольшее число погибших и раненых. Для оказания помощи пострадавшим развернуты полевые госпитали вооруженных сил, Венесуэльского Красного Креста и частных медицинских организаций.

Сразу после стихийного бедствия власти ввели режим чрезвычайной ситуации и задействовали национальную систему реагирования на катастрофы. В пострадавшие районы направили более пяти тысяч медицинских работников, включая свыше 1200 врачей, а также дополнительные подразделения спасателей, военных и сотрудников гражданской обороны.

Разрушительное землетрясение произошло в ночь на 25 июня у северного побережья Венесуэлы. Сейсмологи зарегистрировали два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры находились вблизи городов Морон и Сан-Фелипе. После основных толчков последовала серия афтершоков, ощущавшихся в различных регионах страны.

По предварительным данным, повреждения получили не менее восьми больниц, около двадцати торговых центров и 68 объектов инфраструктуры. Частично или полностью разрушены примерно 250 зданий, включая жилые дома, административные сооружения и социальные объекты. Несколько медицинских учреждений пришлось срочно эвакуировать из-за угрозы обрушения.

В первые часы после землетрясения для ряда прибрежных районов объявлялась угроза цунами. Позднее предупреждение было отменено, однако спасательные службы продолжают внимательно следить за сейсмической обстановкой, поскольку сохраняется вероятность новых сильных афтершоков.

По оценке американских сейсмологов, землетрясение стало одним из самых мощных в регионе за последние десятилетия. Газета The New York Times отмечает, что это сильнейшее землетрясение в Венесуэле за последние 126 лет. В стране продолжаются поисково-спасательные работы, а власти не исключают дальнейшего увеличения числа погибших по мере разбора завалов.