Трамп анонсировал переговоры США и Ирана в Дохе 30 июня

16:30 29.06.2026

Американо-иранские переговоры состоятся 30 июня в Дохе, Катар. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social. Встречу, по его словам, запросил Иран, пишет "Коммерсант".

Последние несколько дней Вашингтон и Тегеран обменивались ударами. Американская сторона утверждает, что за срыв режима прекращения огня ответственен Иран. Тем не менее накануне Reuters со ссылкой на источник писал, что стороны договорились прекратить боевые действия и возобновить переговоры по всем пунктам меморандума.