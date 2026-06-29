Трамп анонсировал переговоры США и Ирана в Дохе 30 июня

Американо-иранские переговоры состоятся 30 июня в Дохе, Катар. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social. Встречу, по его словам, запросил Иран, пишет "Коммерсант".

Последние несколько дней Вашингтон и Тегеран обменивались ударами. Американская сторона утверждает, что за срыв режима прекращения огня ответственен Иран. Тем не менее накануне Reuters со ссылкой на источник писал, что стороны договорились прекратить боевые действия и возобновить переговоры по всем пунктам меморандума. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.06.2026, 18:07
    Гость: дык

    Иран уже столько войн выиграл!В переводе с персидского победа, когда хвост рубят по кусочкам а не весь сразу

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