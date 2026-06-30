Младший сын Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета

16:12 30.06.2026

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета, сообщает РИА Новости.

Президент Белоруссии накануне прибыл с рабочим визитом в Китай, провел официальные трехчасовые переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Затем главы государств продолжили общение за традиционным семейным обедом. Во вторник Лукашенко посетил Пекинский университет, в том числе встретился с руководством университета для обсуждения дальнейшей совместной работы. Пекинский университет сотрудничает с Белорусским госуниверситетом, реализуется совместная обучающая программа по специальности "биотехнологии".

Затем президент Белоруссии принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы по специальности "Биотехнология". Среди пяти белорусских выпускников, получивших диплом двух университетов, - Николай Лукашенко. Всего в совместной белорусско-китайской образовательной программе участвовали 25 человек.

Президент Белоруссии признался, что не ожидал, что в его семье появится биотехнолог. "Часто, не понимая, говорил: "Может быть и не надо, все-таки ты сын президента?" Но я сегодня рад, что именно в биологии начинается путь не только его, но и этих … ребят (участвующих в церемонии в Пекине - ред.), плюс 20 тех, которые сегодня в Беларуси. Биология это... наука жизни. Ну что может быть дороже этой жизни?" - сказал Лукашенко.

"Ребята, я обращаюсь к вам уже как президент, вы должны знать, что вы - наши, вы – белорусы. И вы должны сделать максимум для развития Беларуси. Сделать так, чтобы мы если и будем завидовать китайскому государству в его развитии, то совсем немного. Мы должны научиться сами делать все", - сказал Лукашенко на церемонии.

Президент Белоруссии до этого рассказывал, что Николай учится в Белорусском государственном университете, изучает биотехнологии по совместной белорусско-китайской образовательной программе: создана совместная группа с Пекинским университетом. По словам президента, преподавание ведется на английском языке. Лукашенко подчеркивал, что его сын учится здесь и там, получит два диплома.