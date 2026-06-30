Младший сын Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета, сообщает РИА Новости.

Президент Белоруссии накануне прибыл с рабочим визитом в Китай, провел официальные трехчасовые переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Затем главы государств продолжили общение за традиционным семейным обедом. Во вторник Лукашенко посетил Пекинский университет, в том числе встретился с руководством университета для обсуждения дальнейшей совместной работы. Пекинский университет сотрудничает с Белорусским госуниверситетом, реализуется совместная обучающая программа по специальности "биотехнологии".

Затем президент Белоруссии принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы по специальности "Биотехнология". Среди пяти белорусских выпускников, получивших диплом двух университетов, - Николай Лукашенко. Всего в совместной белорусско-китайской образовательной программе участвовали 25 человек.

Президент Белоруссии признался, что не ожидал, что в его семье появится биотехнолог. "Часто, не понимая, говорил: "Может быть и не надо, все-таки ты сын президента?" Но я сегодня рад, что именно в биологии начинается путь не только его, но и этих … ребят (участвующих в церемонии в Пекине - ред.), плюс 20 тех, которые сегодня в Беларуси. Биология это... наука жизни. Ну что может быть дороже этой жизни?" - сказал Лукашенко.

"Ребята, я обращаюсь к вам уже как президент, вы должны знать, что вы - наши, вы – белорусы. И вы должны сделать максимум для развития Беларуси. Сделать так, чтобы мы если и будем завидовать китайскому государству в его развитии, то совсем немного. Мы должны научиться сами делать все", - сказал Лукашенко на церемонии. 

Президент Белоруссии до этого рассказывал, что Николай учится в Белорусском государственном университете, изучает биотехнологии по совместной белорусско-китайской образовательной программе: создана совместная группа с Пекинским университетом. По словам президента, преподавание ведется на английском языке. Лукашенко подчеркивал, что его сын учится здесь и там, получит два диплома. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Приднестровье как карта на столе
© KM.RU, Кирилл Зыков
Минздрав планирует запретить продажу лекарств без электронного рецепта
Freepik "/>
Отмена домашки: нужны ли школе такие перемены?
Трамп, царь Иудейский. И ради Израиля готов пожертвовать Америкой
Избранное
Тайны «Азовстали». Почему Путин приказал отменить штурм последнего оплота неонацистов в Мариуполе
Ничего Кроме Правды feat. Магнитная Аномалия «Нирвана» (интернет-сингл)
«Ундервуд» помянул лидера «Маркшейдер кунст»
«Пилот», 7 ноября, ДК им. Горбунова
Alexei Borisov & Jérôme Lorichon & Olga Nosova & Quentin Rollet «Shampanskoye»
Скворцы Степанова «Море волнуется» (интернет-cингл)
Гриндерс «Акулы караоке» (интернет-сингл)
Лидер «Приключений Электроников» счел песню «Погоня» чересчур милитаристической
Сергей Черняховский. Дипломы, кандидатские и Симоньян
О концепции государственной политики исторической памяти
«Вы можете определять правила на своей территории. Но вы пытаетесь вменить это правило всем. И вот это – расизм»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie