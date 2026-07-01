Казахстан отправит в Россию бензин в рамках гуманитарной помощи
Казахстан поставит России 50 тысяч тонн бензина Аи-92 и Аи-95 в рамках гуманитарной помощи, пишет Газета.RU со сслкой на агентство Reuters.
Отмечается, что топливо может быть взято у Павлодарского нефтехимического завода (НХЗ) и нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Конденсат».
Агентство подчеркивает, что для России 50 тысяч тонн топлива — незначительный объем, а для казахстанского рынка подобное изъятие может иметь негативные последствия. Однако принципиальное согласие на поставки уже получено.
Комментарии читателей
прорыв
Отлично!
Если это правда, то спасибо казахам. Но хотелось бы, чтобы вслед за гуманитаркой они ПРОДАЛИ миллион тонн бензина. Или поставили АЗС на границе.