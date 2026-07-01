Казахстан отправит в Россию бензин в рамках гуманитарной помощи

Казахстан поставит России 50 тысяч тонн бензина Аи-92 и Аи-95 в рамках гуманитарной помощи, пишет Газета.RU со сслкой на агентство Reuters.

Отмечается, что топливо может быть взято у Павлодарского нефтехимического завода (НХЗ) и нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Конденсат».

Агентство подчеркивает, что для России 50 тысяч тонн топлива — незначительный объем, а для казахстанского рынка подобное изъятие может иметь негативные последствия. Однако принципиальное согласие на поставки уже получено.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 01.07.2026, 22:19
    Гость: тоже-врач

    Если это правда, то спасибо казахам. Но хотелось бы, чтобы вслед за гуманитаркой они ПРОДАЛИ миллион тонн бензина. Или поставили АЗС на границе.

Все комментарии (4)
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