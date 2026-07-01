Казахстан отправит в Россию бензин в рамках гуманитарной помощи

21:55 1.07.2026

Казахстан поставит России 50 тысяч тонн бензина Аи-92 и Аи-95 в рамках гуманитарной помощи, пишет Газета.RU со сслкой на агентство Reuters.

Отмечается, что топливо может быть взято у Павлодарского нефтехимического завода (НХЗ) и нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Конденсат».

Агентство подчеркивает, что для России 50 тысяч тонн топлива — незначительный объем, а для казахстанского рынка подобное изъятие может иметь негативные последствия. Однако принципиальное согласие на поставки уже получено.