Токаев: с 1 июля Казахстан начал перестройку политической системы

© Официальный сайт президента Казахстана akorda.kz

Казахстан с 1 июля переходит в новую эру и начинает перестройку политической системы. Это следует из обращения президента страны Касым-Жомарта Токаева к соотечественникам.

«Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана. Мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации», – приводят цитату из сообщения «Ведомости».

Казахстан начнет трансформацию ключевых институтов государства и гражданского общества, добавил Токаев.

Объявление Токаева приурочено к вступлению в силу обновленной конституции страны. Теперь вместо двухпалатного парламента в Казахстане будет создан однопалатный с новым названием «курултай», в который войдут 145 депутатов (сейчас в двух палатах 148). Формироваться новый парламент будет по пропорциональной избирательной системе (сейчас по смешанной), срок полномочий будет составлять пять лет.

Реформы также возвращают институт вице-президента, упраздненный Нурсултаном Назарбаевым в 1990-е.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 01.07.2026, 13:09
    Гость: Бобёр

    Запад настраивает систему власти в КЗ, чтоб отломать влияние Китая и РФ (если РФ вообще влияло). Гораздо интереснее, что делает Узбекистан - там вводят упрощенный НДС в 6%, конечно с рядом условий, но сам факт звучит как: посмотри что делает РФ (повышает с 20 до 22) и сделай наоборот!

  4. 01.07.2026, 12:44
    Гость: Надо выгонять?

    Так уже выгнали 8-го декабря 1991 г. на "тайной вечере" в Вискулях, следуя указаниям "великого" русского писателя и мыслителя, гн.ды Солженицына. Чё теперь махать руками то после драки?

  5. 01.07.2026, 12:42
    Гость: магистральный путь поступательного прогресса,.

    Хочет тоже Елбасой стать. А потом " дать дорогу молодым". У Токаева есть сын Тимур.

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