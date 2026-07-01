Токаев: с 1 июля Казахстан начал перестройку политической системы
Казахстан с 1 июля переходит в новую эру и начинает перестройку политической системы. Это следует из обращения президента страны Касым-Жомарта Токаева к соотечественникам.
«Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана. Мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации», – приводят цитату из сообщения «Ведомости».
Казахстан начнет трансформацию ключевых институтов государства и гражданского общества, добавил Токаев.
Объявление Токаева приурочено к вступлению в силу обновленной конституции страны. Теперь вместо двухпалатного парламента в Казахстане будет создан однопалатный с новым названием «курултай», в который войдут 145 депутатов (сейчас в двух палатах 148). Формироваться новый парламент будет по пропорциональной избирательной системе (сейчас по смешанной), срок полномочий будет составлять пять лет.
Реформы также возвращают институт вице-президента, упраздненный Нурсултаном Назарбаевым в 1990-е.
Комментарии читателей
Был двухпалатный- стал однопалатный.
Всё по заветам Ленина-Сталина.
Запад настраивает систему власти в КЗ, чтоб отломать влияние Китая и РФ (если РФ вообще влияло). Гораздо интереснее, что делает Узбекистан - там вводят упрощенный НДС в 6%, конечно с рядом условий, но сам факт звучит как: посмотри что делает РФ (повышает с 20 до 22) и сделай наоборот!
Так уже выгнали 8-го декабря 1991 г. на "тайной вечере" в Вискулях, следуя указаниям "великого" русского писателя и мыслителя, гн.ды Солженицына. Чё теперь махать руками то после драки?
Хочет тоже Елбасой стать. А потом " дать дорогу молодым". У Токаева есть сын Тимур.