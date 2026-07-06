Рябков: США заняли отстраненную позицию по Украине
США занимают заметно отстраненную позицию по украинскому вопросу, что влияет на общую обстановку. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он также сообщил, что тема визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву остается на повестке дня, пишут «Ведомости».
Рябков не исключил контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа после саммита НАТО, который пройдет в Турции 7-8 июля. При этом он отметил, что пока остается «большим знаком вопроса», как США сформулируют свою позицию по Украине по итогам саммита.
Он добавил, что нарастают попытки европейцев сорвать урегулирование украинского конфликта на основе сформулированных в Анкоридже предложений.
В конце июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите США и России в Анкоридже не было достигнуто каких-либо соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Он пояснил, что тогда было сделано «лишь предложение». Рябков тогда говорил, что Вашингтон отходит от «базовых пониманий», достигнутых после встречи в Анкоридже, и сближается с политикой союзников в Европе.
Комментарии читателей
Ну,допустим не "отстраненную",а просто "каштанотаскательную".Пусть славяне гробят друг-друга,пусть еврорейх надрывается от русофобии,а дивиденды,как всегда США достанутся.Ну что сказать - вот у кого поучиться бы России...а уж потом претендовать на "Сверхдержаву".
И народ утомили. Вот сейчас мобилизуемся и произведем очередной пук. Какие могут быть положителбные результаты, если страна в хвост и в грифу разворована. Никто за развал отвечать не готов. Продолжать тащить, это пожалуйста. Уселись на двух табуретках в поисках понимания заклятых друзей.
Постоянные жалобы то на европейских деятелей, то на позицию Штатов по Украине несовместимы с понятием суверенитета, которым нам уже плешь проели. Реально суверенной и независимой Россия станет, когда Европа и Штаты будут с замиранием сердца следить, с какой ноги встал наш лидер, как он приподнял бровь и какая у него сегодня улыбка – добрая или зловещая, когда страна будет без оглядки на кого бы то ни было решать свои проблемы. Но не в этой жизни. Пока всё наоборот: это наше руководство следит за каждым чихом западных политиков, даже самых ничтожных.
« Рябков тогда говорил, что Вашингтон отходит от «базовых пониманий», достигнутых после встречи в Анкоридже, и сближается с политикой союзников в Европе.»
Это какие такие «базовые понимания»? что Трамп «нажмёт» на Зеленского и тот, поджавши хвост, уйдёт из Донбаса? Ну не срослось, давайте уже что-то новое делать, нет надежды на американцев, к тому же они сторона конфликта, хватит уже сокрушаться и сетовать по этому поводу. Такие наивные люди в МИДе, верят всяким обещаниям: похоже эта СВО уже всем поперёк горла, особенно китайцам, с их торговлей с Европой, хотя вроде бы построили железную дорогу в обход территории России. Ну теперь или ишак сдохнет или падишах, судя по упёртости обоих сторон.