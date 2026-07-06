Рябков: США заняли отстраненную позицию по Украине

19:50 6.07.2026

США занимают заметно отстраненную позицию по украинскому вопросу, что влияет на общую обстановку. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он также сообщил, что тема визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву остается на повестке дня, пишут «Ведомости».

Рябков не исключил контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа после саммита НАТО, который пройдет в Турции 7-8 июля. При этом он отметил, что пока остается «большим знаком вопроса», как США сформулируют свою позицию по Украине по итогам саммита.

Он добавил, что нарастают попытки европейцев сорвать урегулирование украинского конфликта на основе сформулированных в Анкоридже предложений.

В конце июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите США и России в Анкоридже не было достигнуто каких-либо соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Он пояснил, что тогда было сделано «лишь предложение». Рябков тогда говорил, что Вашингтон отходит от «базовых пониманий», достигнутых после встречи в Анкоридже, и сближается с политикой союзников в Европе.