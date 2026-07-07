Трамп сообщил об отмене санкций США против Турции

Коллаж © KM.RU

Президент США Дональд Трамп отменит санкции в отношении Турции, введенные по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций», Countering America's Adversaries Through Sanctions Act). Об этом Трамп рассказал на пресс-конференции в Анкаре, где проходит саммит НАТО.

«Мы не хотим налагать санкции на друзей»,— приводит его слова «Коммерсант».

Турция была исключена из программы F-35 в 2019 году после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400, Анкара назвала это несправедливым и незаконным шагом. Позже США ввели против Турции санкции. Ожидалось, что во время визита на июльский саммит НАТО Дональд Трамп поддержит потенциальную продажу истребителей, несмотря на то, что юридические препятствия еще не полностью устранены. Сам Трамп ранее заявил, что они с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудят вопросы торговли.

В конце июня американский вице-президент Джей Ди Вэнс говорил, что власти США рассматривают возможность передачи истребителей F-35 Турции. Администрация работает с Конгрессом по этому вопросу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.07.2026, 18:19
    Гость: ОЙ а КАК ЖЕ

    Я?как же я? Малыш чессн слово я не хуже эрика,,, дай хоть боинг в окно вылететь,ежели что,,,,чтоб на иле не сбили,,бяда,,,

  3. 07.07.2026, 18:12
    Гость: Иранец

    Чудной Трамп , храбрый воин , убил Сулаймани , Хамвини и массу айтулл и генералов , поставил Европу на место , ослабил Израиль , арестовал Мадору , дерижирует войну России и с Украиной и.т.д , настоящий полковник .

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