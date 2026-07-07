Лавров прибыл в Эфиопию для обсуждения вопроса строительства АЭС

© Telegram/МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Аддис-Абебу. Во вторник, как ожидается, у российского министра состоятся переговоры с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом. Также запланированы встречи с представителями руководства республики, сообщает РИА Новости.

Одной из главных тем обсуждения, скорее всего, станет вопрос строительства АЭС большой мощности на эфиопской территории. В конце прошлого года в Москве прошли переговоры двух делегаций по этой теме. Как сообщил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Генет Тешоме Жирру, Эфиопия ожидает, что АЭС с российским участием построят в стране за десять лет.

Кроме того, как сообщали ранее власти Эфиопии, Аддис-Абеба заинтересована в сотрудничестве с российскими компаниями в области разведки месторождений, добычи ресурсов, а также в области металлургии.

Тема торговли также станет важным пунктом обсуждений. В ходе последней встречи в прошлом году Лавров и Тимотеос обсудили торговый оборот между двумя странами и возможности повысить его.

Эфиопия станет первой остановкой в африканском турне Лаврова.
 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Новак: поставки бензина за рубеж не наносят вреда внутреннему рынку
Стоп-кадр видео
Песков: Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран
© KM.RU, Кирилл Зыков
Куда заводят мечты о дипломе
США нанесли удары по Ирану
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie