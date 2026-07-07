Лавров прибыл в Эфиопию для обсуждения вопроса строительства АЭС

09:10 7.07.2026

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Аддис-Абебу. Во вторник, как ожидается, у российского министра состоятся переговоры с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом. Также запланированы встречи с представителями руководства республики, сообщает РИА Новости.

Одной из главных тем обсуждения, скорее всего, станет вопрос строительства АЭС большой мощности на эфиопской территории. В конце прошлого года в Москве прошли переговоры двух делегаций по этой теме. Как сообщил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Генет Тешоме Жирру, Эфиопия ожидает, что АЭС с российским участием построят в стране за десять лет.

Кроме того, как сообщали ранее власти Эфиопии, Аддис-Абеба заинтересована в сотрудничестве с российскими компаниями в области разведки месторождений, добычи ресурсов, а также в области металлургии.

Тема торговли также станет важным пунктом обсуждений. В ходе последней встречи в прошлом году Лавров и Тимотеос обсудили торговый оборот между двумя странами и возможности повысить его.

Эфиопия станет первой остановкой в африканском турне Лаврова.

