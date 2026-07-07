ГосСМИ Венгрии прекратили вещание и извинились за «годы лжи»
Главный новостной портал и официальный сайт венгерского государственного вещателя MTVA по решению нового руководства страны приостановили вещание. Это связано с обвинениями в их адрес в многолетней пропаганде в поддержку бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
На сайте вещателя появилось сообщение, в котором MTVA извиняется за свою редакционную политику при Орбане.
«Общественное СМИ не должно лгать. Просим прощения за то, что долгие годы все же делали это! Общественное СМИ сейчас преобразуется, чтобы в будущем стать независимым и заслуживающим доверия. Информационная служба временно приостановлена. Оставайтесь с нами!» — говорится на сайте вещателя.
Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал приостановку работы вещателя «историческим днем». «Сегодня закончилась трансляция пропаганды в средствах массовой информации. Они лгали ночью, они лгали днем, они лгали на всех частотах. Теперь все кончено», — добавил он.
Мадьяра избрали на пост премьер-министра страны 9 мая. Орбан занимал пост премьера с 1998 по 2002 год и с 2010-го по 2026-й. Bloomberg пишет, что контроль над СМИ последние 16 лет играл ключевую роль в сохранении его власти. Государственные СМИ редко брали интервью у оппозиции, «транслируя устойчивый поток позитивных новостей» даже в период, когда Венгрия «скатилась до уровня одной из беднейших и коррумпированных стран ЕС», говорится в материале. Руководство Евросоюза неоднократно критиковало Орбана и обвиняло в притеснении свободы слова, подрыве многопартийности и эрозии независимости судебной системы.
Комментарии читателей
Жак а чего бы не сносить если ОАК, куда теперь входит МИГ, переехал давным-давно из Москвы на другие площадки. Вы там что-то потеряли в этих старых промзонах?
На летние не меняют пока в Клинском районе. И к заколоченным домам он скоро метро подтянет - сразу по цене коттеджей пойдут.
Собянин сносит Московский завод МиГ даже под постоянные вопли о "Мы воюем против всего НАТО!" - он наймит СБУ, ЦРУ или Моссада?
вперед!к достижениям западной демократии!
Лучше бы государство 10% от этой суммы перечисляло больным детям, которым всем миром СМС гроши собирают на лечение.