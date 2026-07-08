Власти Казахстана ограничили пересечение границы для «бензиновых туристов»

15:37 8.07.2026

Власти Казахстана ужесточили контроль на границе, чтобы пресечь массовый вывоз топлива из страны, пишет Газета.RU со ссылкой на местные СМИ.

Новые правила, о которых заявил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, вводят жесткие ограничения для автомобилистов. Поводом стал резкий скачок потребления горючего в приграничных с Россией областях — Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской. Как пояснил премьер-министр Олжас Бектенов, жители соседних регионов России массово ездили в Казахстан за более дешевым бензином, что создавало угрозу дефицита.

Теперь на одной машине можно пересечь границу только раз в сутки. Пограничники пропускают лишь топливо в штатном баке — попытка провезти даже одну 20-литровую канистру грозит требованием вылить бензин или оставить его на территории республики.

Для рядовых водителей это означает, что съездить за дешевым топливом по-прежнему можно, но экономия ограничится лишь объемом собственного бака.