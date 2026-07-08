Власти Казахстана ограничили пересечение границы для «бензиновых туристов»

© KM.RU, Илья Шабардин

Власти Казахстана ужесточили контроль на границе, чтобы пресечь массовый вывоз топлива из страны, пишет Газета.RU со ссылкой на местные СМИ.

Новые правила, о которых заявил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, вводят жесткие ограничения для автомобилистов. Поводом стал резкий скачок потребления горючего в приграничных с Россией областях — Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской. Как пояснил премьер-министр Олжас Бектенов, жители соседних регионов России массово ездили в Казахстан за более дешевым бензином, что создавало угрозу дефицита.

Теперь на одной машине можно пересечь границу только раз в сутки. Пограничники пропускают лишь топливо в штатном баке — попытка провезти даже одну 20-литровую канистру грозит требованием вылить бензин или оставить его на территории республики.

Для рядовых водителей это означает, что съездить за дешевым топливом по-прежнему можно, но экономия ограничится лишь объемом собственного бака. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.07.2026, 00:54
    Гость: Путин назвал временными трудности с топливом в России

    KP.RU:Комсомольская правда
    8 июля в 18:00

    Президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по топливу, что трудности с бензином в стране носят временный характер. В частности, они связаны со стремлением киевского режима сорвать туристический сезон в РФ, помешать гражданам отдыхать, а бюджету - получить значительную прибыль.

  2. 08.07.2026, 23:11
    Гость: Цены на топливо в Севастополе выросли более чем вдвое

    Цены на топливо в Севастополе выросли более чем вдвое, литр АИ-95 стоит 197 рублей, сообщил губернатор.

    Путин призвал быстрее разобраться с ситуацией с топливом в Крыму.

    Президент поручил в короткие сроки принять решение о выделении субсидии Крыму и Севастополю для закупки топлива.

    Минтранс России делает все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров, сообщил министр транспорта Никитин.

  5. 08.07.2026, 16:43
    Гость: Алесь

    Учитесь у ЕС. Без последствий - 1раз в 8 дней(Прибалтика), а пересекать границу можно, хоть каждый час, но надо платить за каждый литр в баке.. Для Фур и автобусов - в баке должно быть не более 200л. (Литва). Обыкновенный протекционизм и никто не моргает.

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