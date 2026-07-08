Иран пообещал ответить на удары США по югу страны
Центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил, что Тегеран даст жесткий ответ на удары США по южным районам страны. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.
В заявлении штаба атака названа агрессией и террористическим актом. Там также подчеркнули, что Иран не намерен позволять Вашингтону вмешиваться в ситуацию вокруг Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов мировой нефтеторговли.
На этом фоне в Кувейте и Бахрейне прозвучали сирены воздушной тревоги. Кувейтские военные заявили, что отражают ракетные и беспилотные атаки.
Серия американских ударов по Ирану была нанесена в ночь на среду. В Вашингтоне объяснили операцию ответом на предполагаемые атаки со стороны Ирана на коммерческие суда, проходившие через Ормузский пролив. По данным телеканала NBC, ссылавшегося на американского чиновника, речь шла о более масштабной атаке, чем предыдущие удары.
Центральное командование США утверждает, что под удар попали более 80 целей. В Пентагоне заявили, что операция была направлена на то, чтобы лишить Тегеран возможности мешать судоходству в проливе.
Иранские СМИ сообщили о взрывах в городах Сирик и Бендер-Аббас, а также на островах Кешм и Харк. По предварительным данным, несколько человек получили ранения.
При этом, как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Вашингтон по-прежнему рассчитывает сохранить переговорный канал с Тегераном, несмотря на новую эскалацию. В иранском МИД, в свою очередь, заявили, что удары США стали серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании между двумя странами.
Накануне иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщала об атаке на катарский танкер Al Rakayyat, который пытался пройти через Ормузский пролив по оманскому маршруту под прикрытием ВМС США. По данным британского управления морских торговых операций, снаряд попал в левый борт судна, после чего на борту начался пожар.
Комментарии читателей
Самая большая морская база наты.
Но
Все это постановка Билдерберг клуба,видимо,подготовка к крупной войне,это пока не "война".
Возможно,это к тем самым "4 ангелам у реки Евфрат"-
А
.. сейчас это все как на мундиале- пас-пас-еще пас-удар-гооол! Ааа нет,мимо..
Ваще то настохренели уже
Чтобихчертивзяли
. КСИР заявил об ответном ударе по американской инфраструктуре в Кувейте и Бахрейне.
«
"Военно-морские силы и аэрокосмические силы <...> атаковали при помощи беспилотников и ракет 85 важных <...> объектов США в порту Сальман 5-го флота ВМС США <...> и военно-воздушную базу Али ас-Салем, <...> а также сбили БПЛА MQ-9 противника", — пишет агентство Fars со ссылкой на корпус стражей.
Накануне гостелерадиокомпания Ирана сообщила, что катарский танкер попытался пройти через Ормузский пролив при поддержке сил США. После неоднократных предупреждений он подвергся удару. По данным UKMTO, снаряд попал в левый борт.
INTERFAX.RU - Иран запустил новую группу ракет и дронов в направлении Бахрейна в ответ на американские удары по иранским целям, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB. В Бахрейне снова зазвучали сирены, уже в третий раз за последние часы.
БЕДНЫЙ МАЛЕНЬКИЙ БАХРЕЙН
Всех вокруг!
Иранское чудо уже победило…
как спадет жара сшп организует наземную операцию против Тегерана. Растопчут персов, как когда-то Ирак.