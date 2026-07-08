Иран пообещал ответить на удары США по югу страны

08:05 8.07.2026

Центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил, что Тегеран даст жесткий ответ на удары США по южным районам страны. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

В заявлении штаба атака названа агрессией и террористическим актом. Там также подчеркнули, что Иран не намерен позволять Вашингтону вмешиваться в ситуацию вокруг Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов мировой нефтеторговли.

На этом фоне в Кувейте и Бахрейне прозвучали сирены воздушной тревоги. Кувейтские военные заявили, что отражают ракетные и беспилотные атаки.

Серия американских ударов по Ирану была нанесена в ночь на среду. В Вашингтоне объяснили операцию ответом на предполагаемые атаки со стороны Ирана на коммерческие суда, проходившие через Ормузский пролив. По данным телеканала NBC, ссылавшегося на американского чиновника, речь шла о более масштабной атаке, чем предыдущие удары.

Центральное командование США утверждает, что под удар попали более 80 целей. В Пентагоне заявили, что операция была направлена на то, чтобы лишить Тегеран возможности мешать судоходству в проливе.

Иранские СМИ сообщили о взрывах в городах Сирик и Бендер-Аббас, а также на островах Кешм и Харк. По предварительным данным, несколько человек получили ранения.

При этом, как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Вашингтон по-прежнему рассчитывает сохранить переговорный канал с Тегераном, несмотря на новую эскалацию. В иранском МИД, в свою очередь, заявили, что удары США стали серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании между двумя странами.

Накануне иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщала об атаке на катарский танкер Al Rakayyat, который пытался пройти через Ормузский пролив по оманскому маршруту под прикрытием ВМС США. По данным британского управления морских торговых операций, снаряд попал в левый борт судна, после чего на борту начался пожар.