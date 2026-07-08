Рютте озвучил послание НАТО России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во второй день саммита альянса в Анкаре заявил, что Россия представляет собой «долгосрочную угрозу» для блока. 

«Я ожидаю, что сегодня мы коллективно признаем Россию долгосрочной угрозой для территории НАТО», — сказал Рютте, подчеркнув, что альянс должен быть сильным, пишет РБК.

Отвечая на вопрос о послании НАТО России, генсек заявил: «Наше послание в том, что это альянс, в котором 1 млрд людей, живущих в Европе, Канаде и США. И этот альянс будет защищать каждый дюйм своей территории. Вы не можете победить НАТО. Мы ни на кого не нападаем, мы будем только защищать нашу жизнь, нашу демократию, нашу территорию. Не играйте с нами».

Рютте также заверил, что блок продолжит поддерживать Украину. «Ожидаю, что сегодня союзники заявят о твердом намерении и дальше поддерживать Украину», — добавил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.07.2026, 11:44
    Гость: Ты в СССР-то жил?

    Брежнев с Никсоном взасос целовался, а Хрущев сказал:"Социализм уже построен у вас, в Техасе." А еще за золото у США покупали по 40 миллионов тонн зерна ежегодно.

  3. 08.07.2026, 11:15
    Гость: владимир москва

    с их точки зрения все верно. опять же жить хочется хорошо а ресурсы тю тю. нам бы еще старцев из руководства. опять же детки у них на западе норки комфортные.

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