НАТО обязалось выделить Украине €70 млрд в 2026 году

18:22 8.07.2026

Страны НАТО приняли декларацию саммита в Анкаре.

«На 2026 год союзники обязуются выделить Украине €70 млрд на военную технику, помощь и обучение и подтверждают свои суверенные обязательства по поддержанию как минимум эквивалентного уровня в 2027-м», — цитирует документ РБК.

Там также отмечается, что Украина «вносит вклад в трансатлантическую безопасность, и союзники едины в своей непоколебимой поддержке Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности».

Подавляющую часть помощи оказывают страны Европы и Канада через двусторонние и многосторонние механизмы поддержки. Помощь должна быть «справедливой, предсказуемой и устойчивой в долгосрочной перспективе».