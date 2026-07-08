НАТО обязалось выделить Украине €70 млрд в 2026 году

Страны НАТО приняли декларацию саммита в Анкаре.

«На 2026 год союзники обязуются выделить Украине €70 млрд на военную технику, помощь и обучение и подтверждают свои суверенные обязательства по поддержанию как минимум эквивалентного уровня в 2027-м», — цитирует документ РБК.

Там также отмечается, что Украина «вносит вклад в трансатлантическую безопасность, и союзники едины в своей непоколебимой поддержке Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности».

Подавляющую часть помощи оказывают страны Европы и Канада через двусторонние и многосторонние механизмы поддержки. Помощь должна быть «справедливой, предсказуемой и устойчивой в долгосрочной перспективе».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 10.07.2026, 03:03
    Гость: НАТО - ОНО такое, как пацан,

    ОНО обязалось - ОНО сделало, оно заработало €70 млрд - оно щедро отдаёт Украине. ОНО доброе и хлебосольное.

  4. 09.07.2026, 18:30
    Гость: stalker

    Тем самым страны НАТО подтвердили, что уже воюют с Россией руками украинцев. Пора бы нашим властям сопли подтереть и понять, что единственным путем завершения конфликта является уничтожение украинской государственности, включая их органы власти. Пока существует Украина в нынешнем виде этот конфликт не закончится.

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