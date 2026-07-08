НАТО обязалось выделить Украине €70 млрд в 2026 году
Страны НАТО приняли декларацию саммита в Анкаре.
«На 2026 год союзники обязуются выделить Украине €70 млрд на военную технику, помощь и обучение и подтверждают свои суверенные обязательства по поддержанию как минимум эквивалентного уровня в 2027-м», — цитирует документ РБК.
Там также отмечается, что Украина «вносит вклад в трансатлантическую безопасность, и союзники едины в своей непоколебимой поддержке Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности».
Подавляющую часть помощи оказывают страны Европы и Канада через двусторонние и многосторонние механизмы поддержки. Помощь должна быть «справедливой, предсказуемой и устойчивой в долгосрочной перспективе».
Комментарии читателей
Вам к дивану колесики дать? На них до военкомата и вперед!
Это война Украины с Россией и Северной Кореей.
ОНО обязалось - ОНО сделало, оно заработало €70 млрд - оно щедро отдаёт Украине. ОНО доброе и хлебосольное.
Тем самым страны НАТО подтвердили, что уже воюют с Россией руками украинцев. Пора бы нашим властям сопли подтереть и понять, что единственным путем завершения конфликта является уничтожение украинской государственности, включая их органы власти. Пока существует Украина в нынешнем виде этот конфликт не закончится.
Бог троицу любит, как говорят у нас.