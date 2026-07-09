КСИР заявил об ударах по базам США в Кувейте и Бахрейне

08:05 9.07.2026

Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции против США и сообщил об ударах по четырем американским военным базам в Кувейте и Бахрейне. Действия Тегерана стали реакцией на недавние удары США по территории Ирана.

Как передает Press TV со ссылкой на заявление КСИР, в первой фазе операции были атакованы объекты на базах «Арифджан» и «Али ас-Салем» в Кувейте, а также «Аль-Джуффейр» и «Шейх-Иса» в Бахрейне. В операции, как утверждается, участвовали морские и космические силы корпуса. Иранские военные также предупредили, что готовы расширить список целей в регионе, если Вашингтон не прекратит атаки.

На этом фоне иранские СМИ сообщили о новых взрывах сразу в нескольких районах страны. Сообщения поступали как с юга, так и с севера Ирана — в том числе из Бендер-Аббаса, Конарака, Сирика, Джаска, Ираншахра, Аккала и Чабахара, а также с острова Абу-Муса в Персидском заливе. По последним данным, погибли как минимум два человека — пожарный и сотрудник метеоцентра аэропорта Ираншахра.

Серьезные повреждения зафиксированы в Чабахаре: там пострадали здание больницы, причалы и диспетчерская вышка, кроме того, в городе отключалось электричество. По данным Axios, американские военные в последние часы расширили масштаб ударов и начали поражать береговые радары, позиции противокорабельных ракет и системы ПВО.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что американские удары стали ответом на атаки по судам, которые, по версии Вашингтона, Иран совершил во вторник. Он предупредил, что в случае повторения подобных действий сила ударов может быть увеличена.

Накануне Трамп также дал понять, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует. По его словам, он не исключает продолжения контактов с Тегераном, однако не считает такие переговоры перспективными. Одновременно президент США выступил с новыми угрозами в адрес иранского руководства.