WSJ: Иран запланировал покушение на Трампа

09:46 10.07.2026

Тегеран запланировал убить президента США Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на разведданные Израиля, переданные американской стороне.

Издание напомнило, что Иран многие годы открыто заявлял о намерении отомстить Трампу за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани во время первого президентского срока Трампа, пишут «Ведомости».

8 июля Трамп, выступая перед прессой в Анкаре, упомянул об угрозах в свой адрес.

«Они хотят устранить лидера США – меня. Я в каждом списке. Сегодня утром я увидел, что я в каждом их списке. И пока, наверное, мне немного везло, но это может продлиться недолго», – сказал глава Белого дома.

На похоронах погибшего от американо-израильского удара верховного лидера Ирана Али Хаменеи иранцы скандировали лозунги за смерть Трампа. Один из скорбящих развернул баннер с надписью «Мы убьем Трампа», указывает WSJ.